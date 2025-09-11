https://ria.ru/20250911/ataka-2041260168.html

В Белгородской области три человека пострадали при атаках БПЛА

В Белгородской области три человека пострадали при атаках БПЛА

Мужчина и 18-летняя девушка в Белгородском районе, а также женщина в Краснояружском районе Белгородской области пострадали при атаках беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости, 11.09.2025

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Мужчина и 18-летняя девушка в Белгородском районе, а также женщина в Краснояружском районе Белгородской области пострадали при атаках беспилотников ВСУ, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков. "Трое мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ. В посёлке Комсомольский Белгородского района от удара БПЛА ранены двое. 18-летнюю девушку и мужчину с баротравмами и слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены четыре автомобиля", - сообщил Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в посёлке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника женщина получила слепое осколочное ранение спины, ее доставляют в городскую больницу.

