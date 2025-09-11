Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали при атаках БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 11.09.2025
В Белгородской области три человека пострадали при атаках БПЛА
В Белгородской области три человека пострадали при атаках БПЛА - РИА Новости, 11.09.2025
В Белгородской области три человека пострадали при атаках БПЛА
Мужчина и 18-летняя девушка в Белгородском районе, а также женщина в Краснояружском районе Белгородской области пострадали при атаках беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости, 11.09.2025
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Мужчина и 18-летняя девушка в Белгородском районе, а также женщина в Краснояружском районе Белгородской области пострадали при атаках беспилотников ВСУ, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков. "Трое мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ. В посёлке Комсомольский Белгородского района от удара БПЛА ранены двое. 18-летнюю девушку и мужчину с баротравмами и слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены четыре автомобиля", - сообщил Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в посёлке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника женщина получила слепое осколочное ранение спины, ее доставляют в городскую больницу.
В Белгородской области три человека пострадали при атаках БПЛА

В Комсомольском Белгородской области при атаках БПЛА пострадали три человека

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Мужчина и 18-летняя девушка в Белгородском районе, а также женщина в Краснояружском районе Белгородской области пострадали при атаках беспилотников ВСУ, сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков.
"Трое мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ. В посёлке Комсомольский Белгородского района от удара БПЛА ранены двое. 18-летнюю девушку и мужчину с баротравмами и слепыми осколочными ранениями бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждены четыре автомобиля", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в посёлке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника женщина получила слепое осколочное ранение спины, ее доставляют в городскую больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
