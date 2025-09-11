Аналитик предупредил о риске военной атаки Израиля на Турцию
Аналитик Байраклы: атака Израиля на Турцию подорвала бы обороноспособность НАТО
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Возможная военная атака Израиля на Турцию поставила бы под вопрос эффективность механизма коллективной обороны НАТО и могла бы подорвать сдерживающий потенциал альянса, такое мнение высказал турецкий политический аналитик, профессор Энес Байраклы в колонке для портала Haber7.
Действия Израиля на Ближнем Востоке повышают риск военной эскалации с Турцией, заявила ранее турецкая проправительственная газета Milliyet со ссылкой на мнениях местных аналитиков.
По словам Байраклы, до прямого военного столкновения Израиль располагает широким спектром инструментов давления на Турцию, однако полностью исключить сценарий нанесения прямого удара также нельзя. В случае подобной агрессии, подчеркнул эксперт, Анкара будет вынуждена ответить как военными, так и дипломатическими мерами.
Байраклы отметил, что, будучи членом НАТО, Турция формально защищена пятой статьёй Североатлантического договора, предполагающей коллективный ответ альянса в случае нападения на одного из его участников. Однако, по его мнению, исключать вероятность бездействия НАТО нельзя.
"Если Израиль все же решится на прямую атаку, а альянс не отреагирует, его сдерживающая сила будет полностью дискредитирована", - подчеркнул эксперт.
Аналитик напомнил, что ещё во время администрации президента США Дональда Трампа звучали сигналы о возможной ограниченности гарантий безопасности со стороны США и призывы к европейским союзникам больше полагаться на собственные силы.
"Поэтому Турция не должна строить стратегию обороны исключительно на предположении о срабатывании статьи 5. Необходима подготовка к наихудшему сценарию, включая пересмотр оборонного планирования, ускорение инвестиций в военную промышленность, в частности в развитие систем противовоздушной обороны, а также консолидация национальных ресурсов", — подчеркнул Байраклы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom сообщила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.