В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны

В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны - РИА Новости, 11.09.2025

В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны

2025-09-11

ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Вопрос вывода российской военной базы из Армении на данный момент не обсуждается, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян."Этот вопрос у нас на данный момент не обсуждается, подобного разговора у нас нет", - заявил спикер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

