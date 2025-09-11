Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 11.09.2025 (обновлено: 10:59 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/armeniya-2041134873.html
В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны
В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны - РИА Новости, 11.09.2025
В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны
Вопрос вывода российской военной базы из Армении на данный момент не обсуждается, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:52:00+03:00
2025-09-11T10:59:00+03:00
армения
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912300_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6be1197c439c9202bfa59eb7e30de743.jpg
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Вопрос вывода российской военной базы из Армении на данный момент не обсуждается, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян."Этот вопрос у нас на данный момент не обсуждается, подобного разговора у нас нет", - заявил спикер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
https://ria.ru/20250910/pashinjane-2041030438.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569912300_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0f14e1b2ba17c20fc947a13e4fe11ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире, россия
Армения, В мире, Россия
В парламенте Армении не обсуждался вывод российской военной базы из страны

Симонян: вопросы вывода военной базы России из Армении не обсуждается

CC BY-SA 4.0 / / Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Вопрос вывода российской военной базы из Армении на данный момент не обсуждается, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.
"Этот вопрос у нас на данный момент не обсуждается, подобного разговора у нас нет", - заявил спикер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Пашинян оценил перспективы развития отношений между Россией и Арменией
Вчера, 17:59
 
АрменияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала