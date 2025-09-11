Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ставрополья: продолжается работа по повышению рентабельности АПК
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
20:56 11.09.2025
Губернатор Ставрополья: продолжается работа по повышению рентабельности АПК
Власти Ставрополья продолжат успешную работу по повышению рентабельности сельскохозяйственного производства в крае, заявил губернатор края Владимир Владимиров
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Власти Ставрополья продолжат успешную работу по повышению рентабельности сельскохозяйственного производства в крае, заявил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии. Как прозвучало в ходе прямой линии, в текущем году аграрии Ставрополья собрали рекордный урожай зерновых – более 10 миллионов тонн зерна. "Те мероприятия, которые мы сегодня проводим при поддержке федерального центра, позволяют говорить нам о том, что мы становимся крупным семеноводческим центром – это и свекла, и кукуруза, и подсолнечник. Я не сомневаюсь, что наши аграрии могут и больше, главное – оказывать им необходимую поддержку. И мы продолжим работу по увеличению рентабельности отрасли сельского хозяйства, – привели слова Владимирова в пресс-службе краевого правительства. Аграрный сектор в регионе пользуется поддержкой федеральных и краевых госпрограмм, напомнили в пресс-службе.
ставропольский край
1920
1920
true
владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Власти Ставрополья продолжат успешную работу по повышению рентабельности сельскохозяйственного производства в крае, заявил губернатор края Владимир Владимиров в ходе прямой линии.
Как прозвучало в ходе прямой линии, в текущем году аграрии Ставрополья собрали рекордный урожай зерновых – более 10 миллионов тонн зерна.
"Те мероприятия, которые мы сегодня проводим при поддержке федерального центра, позволяют говорить нам о том, что мы становимся крупным семеноводческим центром – это и свекла, и кукуруза, и подсолнечник. Я не сомневаюсь, что наши аграрии могут и больше, главное – оказывать им необходимую поддержку. И мы продолжим работу по увеличению рентабельности отрасли сельского хозяйства, – привели слова Владимирова в пресс-службе краевого правительства.
Аграрный сектор в регионе пользуется поддержкой федеральных и краевых госпрограмм, напомнили в пресс-службе.
Владимиров рассказал о ходе кадровой программы "Герои Ставрополья"
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
