В Анкаре произошло землетрясение
11.09.2025
В Анкаре произошло землетрясение
Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, люди в панике выбежали на улицу из домов, по данным властей, магнитуда подземных толчков составила... РИА Новости, 11.09.2025
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, люди в панике выбежали на улицу из домов, по данным властей, магнитуда подземных толчков составила 4,1, передает корреспондент РИА Новости. Землетрясение ощущалось в районе Чанкая, в домах вблизи гостелерадикомпании TRT. Люди в панике выбежали из зданий на улицы. В соцсетях также распространяются видео, на которых люди выбегают из объектов общепита и торговли. При этом критической ситуации на данный момент нет. По данным Управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD), магнитуда подземных толчков составила 4,1, глубина очага землетрясения в районе Калечик - 11,08 километра.
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f882adeefa3e5e3aedd3cd5ddc790e6e.jpg
В Анкаре произошло землетрясение
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, люди в панике выбежали на улицу из домов, по данным властей, магнитуда подземных толчков составила 4,1, передает корреспондент РИА Новости.
Землетрясение ощущалось в районе Чанкая, в домах вблизи гостелерадикомпании TRT. Люди в панике выбежали из зданий на улицы. В соцсетях также распространяются видео, на которых люди выбегают из объектов общепита и торговли. При этом критической ситуации на данный момент нет.
По данным Управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD), магнитуда подземных толчков составила 4,1, глубина очага землетрясения в районе Калечик - 11,08 километра.