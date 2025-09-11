https://ria.ru/20250911/ankara-2041177691.html

В Анкаре произошло землетрясение

В Анкаре произошло землетрясение - РИА Новости, 11.09.2025

В Анкаре произошло землетрясение

Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, люди в панике выбежали на улицу из домов, по данным властей, магнитуда подземных толчков составила... РИА Новости, 11.09.2025

в мире

анкара (провинция)

АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, люди в панике выбежали на улицу из домов, по данным властей, магнитуда подземных толчков составила 4,1, передает корреспондент РИА Новости. Землетрясение ощущалось в районе Чанкая, в домах вблизи гостелерадикомпании TRT. Люди в панике выбежали из зданий на улицы. В соцсетях также распространяются видео, на которых люди выбегают из объектов общепита и торговли. При этом критической ситуации на данный момент нет. По данным Управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD), магнитуда подземных толчков составила 4,1, глубина очага землетрясения в районе Калечик - 11,08 километра.

анкара (провинция)

2025

Новости

