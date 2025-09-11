Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре произошло землетрясение
13:10 11.09.2025
В Анкаре произошло землетрясение
2025-09-11T13:10:00+03:00
2025-09-11T13:10:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, люди в панике выбежали на улицу из домов, по данным властей, магнитуда подземных толчков составила 4,1, передает корреспондент РИА Новости. Землетрясение ощущалось в районе Чанкая, в домах вблизи гостелерадикомпании TRT. Люди в панике выбежали из зданий на улицы. В соцсетях также распространяются видео, на которых люди выбегают из объектов общепита и торговли. При этом критической ситуации на данный момент нет. По данным Управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD), магнитуда подземных толчков составила 4,1, глубина очага землетрясения в районе Калечик - 11,08 километра.
анкара (провинция)
в мире, анкара (провинция)
В мире, Анкара (провинция)
Вид на город Анкара
Вид на город Анкара
© РИА Новости / Антон Денисов
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен - РИА Новости. Ощутимое землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре, люди в панике выбежали на улицу из домов, по данным властей, магнитуда подземных толчков составила 4,1, передает корреспондент РИА Новости.
Землетрясение ощущалось в районе Чанкая, в домах вблизи гостелерадикомпании TRT. Люди в панике выбежали из зданий на улицы. В соцсетях также распространяются видео, на которых люди выбегают из объектов общепита и торговли. При этом критической ситуации на данный момент нет.
По данным Управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD), магнитуда подземных толчков составила 4,1, глубина очага землетрясения в районе Калечик - 11,08 километра.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение
00:52
 
В мире, Анкара (провинция)
 
 
