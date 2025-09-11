Рейтинг@Mail.ru
В Алешках при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/aleshki-2041112693.html
В Алешках при обстреле пострадали два человека
В Алешках при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 11.09.2025
В Алешках при обстреле пострадали два человека
Два мирных жителя города Алешки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима, всего за день ВСУ нанесли 97... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T09:30:00+03:00
2025-09-11T09:30:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
днепр (река)
новая каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
ГЕНИЧЕСК, 11 сен - РИА Новости. Два мирных жителя города Алешки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима, всего за день ВСУ нанесли 97 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках ранены даа мирных жителя. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 58 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 16 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 97 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Горностаевка, Алешки, Великие Копани, Новая Маячка, Старая Збурьевка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Каховка и Корсунка.
https://ria.ru/20250911/belgorod-2041108637.html
херсонская область
днепр (река)
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, днепр (река), новая каховка, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Новая Каховка, Происшествия
В Алешках при обстреле пострадали два человека

В Алешках при обстреле со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 11 сен - РИА Новости. Два мирных жителя города Алешки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима, всего за день ВСУ нанесли 97 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках ранены даа мирных жителя. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 58 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 16 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 97 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб.
Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Горностаевка, Алешки, Великие Копани, Новая Маячка, Старая Збурьевка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Каховка и Корсунка.
Последствия атаки БПЛА ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Гладков рассказал подробности атаки беспилотников на Белгород
09:14
 
Херсонская областьВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Новая КаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала