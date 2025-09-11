https://ria.ru/20250911/aleshki-2041112693.html

В Алешках при обстреле пострадали два человека

В Алешках при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 11.09.2025

В Алешках при обстреле пострадали два человека

Два мирных жителя города Алешки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима, всего за день ВСУ нанесли 97...

ГЕНИЧЕСК, 11 сен - РИА Новости. Два мирных жителя города Алешки Херсонской области получили ранения в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима, всего за день ВСУ нанесли 97 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках ранены даа мирных жителя. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 58 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 23 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. 16 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 97 ударов ВСУ", - сказал представитель экстренных служб. Уточняется, что обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Горностаевка, Алешки, Великие Копани, Новая Маячка, Старая Збурьевка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Каховка и Корсунка.

