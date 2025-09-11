https://ria.ru/20250911/aeroport-2041304075.html

В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на турпоток в Крым

В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на турпоток в Крым - РИА Новости, 11.09.2025

В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на турпоток в Крым

Открытие аэропорта Краснодара в этом сезоне окажет позитивное влияние на турпоток в Крым, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара в этом сезоне окажет позитивное влияние на турпоток в Крым, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. Ромашкин отметил, что открытие аэропорта Краснодара непосредственное влияние окажет на такие города, как Анапа, Геленджик, Новороссийск - эти три курорта до закрытия аэропорта Краснодара около половины турпотока получали именно оттуда. "Второй регион, который выиграет, безусловно, - это Крым. Сейчас реально доехать до южного берега за 4-5 часов. Соответственно, Крым получит, возможно, даже больше от открытия Краснодара, потому что Крым находится у нас в росте. Крым в этом году прирастает на 20-30%, по разным оценкам... Если откроются пляжи в следующем году и Анапа вернется к нормальной жизни, аэропорт ей как раз будет очень кстати", - сказал Ромашкин. "В этом году скорее все-таки выиграет восточный Крым, южный берег Крыма, и те объекты, которые в межсезонье работают круглогодично, а они есть везде - и в Анапе, и в Геленджике, и в Новороссийске. Они получат какую-то прибавку туристов", - добавил Ромашкин. По его оценке, после открытия аэропорта Краснодара эти курорты - Крым, Анапу, Геленджик - до конца года посетит около 2 миллионов человек, вместо ожидавшихся 1,5 миллиона. "Высокий сезон уже закончился, осталась небольшая часть туристов, которая должна приехать в четвертом квартале", - пояснил она. Что касается цен на авиабилеты, по мнению эксперта, на Сочи новость никакого влияния не окажет, а на Геленджик - должна оказать. "На мой взгляд, Геленджик цены немножко загнул, и появление конкурента, а Краснодар прямой конкурент Геленджика, повлияет (на цены - ред.). Если цена будет ниже, туристы прилетят в Краснодар и поедут в Геленджик на машине. И они так всегда делали", - заключил Ромашкин.

