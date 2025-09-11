https://ria.ru/20250911/aeroport-2041236365.html

Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу

Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу - РИА Новости, 11.09.2025

Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу

Аэропорт Краснодара открыли для приятия рейсов, сообщил Минтранс. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:11:00+03:00

2025-09-11T16:11:00+03:00

2025-09-11T16:50:00+03:00

краснодар

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

новости - туризм

общество

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234686_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_8cedaaec9b85dac5c8c019982f597818.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэропорт Краснодара открыли для приятия рейсов, сообщил Минтранс."Краснодарский аэропорт с 9:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", — рассказали там.Авиагавань будет обслуживать рейсы ежедневно с 9:00 до 19:00 мск с интенсивностью не более пяти в час. В сентябре планируется запустить прямые перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.Оба терминала, аэродром и спецтехника находятся в полной готовности. Там провели ремонт фасадов и привокзальной площади, обновив парковочную зону. В терминалах улучшена навигация. Летом 2024 года отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Межведомственная рабочая группа на базе Росавиации проработала вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Возможность выполнения полетов в административный центр Кубани подтвердили также специалисты подведомственной Госкорпорации по организации воздушного движения.С 24 февраля 2022-го действует режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России. Остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк и Симферополь.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го — Геленджика. Первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.

https://ria.ru/20250911/belavia-2041216250.html

https://ria.ru/20250719/gelendzhik-2030108480.html

краснодар

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, общество, краснодарский край