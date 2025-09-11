https://ria.ru/20250911/aeroport-2041236365.html
Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Аэропорт Краснодара открыли для приятия рейсов, сообщил Минтранс."Краснодарский аэропорт с 9:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", — рассказали там.Авиагавань будет обслуживать рейсы ежедневно с 9:00 до 19:00 мск с интенсивностью не более пяти в час. В сентябре планируется запустить прямые перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска.Оба терминала, аэродром и спецтехника находятся в полной готовности. Там провели ремонт фасадов и привокзальной площади, обновив парковочную зону. В терминалах улучшена навигация. Летом 2024 года отремонтировали дополнительную рулежную дорожку. Межведомственная рабочая группа на базе Росавиации проработала вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Возможность выполнения полетов в административный центр Кубани подтвердили также специалисты подведомственной Госкорпорации по организации воздушного движения.С 24 февраля 2022-го действует режим ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России. Остаются недоступными для перелетов девять городов: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк и Симферополь.В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты, в июле 2025-го — Геленджика. Первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.
