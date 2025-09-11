https://ria.ru/20250911/aeroport-2041236176.html
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара - РИА Новости, 11.09.2025
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:10:00+03:00
2025-09-11T16:10:00+03:00
2025-09-11T16:11:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916056733_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_d3f397146a80344889f294df691912e1.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация."Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09.00 до 19.00 МСК, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более 5 (пяти) взлетно-посадочных операций в час", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2029897742.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916056733_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_c5316cf28c3d661a523ea04b54afd569.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9:00 до 19:00