Рейтинг@Mail.ru
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 11.09.2025 (обновлено: 16:11 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041236176.html
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара - РИА Новости, 11.09.2025
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:10:00+03:00
2025-09-11T16:11:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916056733_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_d3f397146a80344889f294df691912e1.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация."Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09.00 до 19.00 МСК, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более 5 (пяти) взлетно-посадочных операций в час", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250718/gelendzhik-2029897742.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916056733_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_c5316cf28c3d661a523ea04b54afd569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара

Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 9:00 до 19:00

© РИА Новости / Владислав Гончаров | Перейти в медиабанкТренировочная регистрация на рейс в аэропорту Краснодара
Тренировочная регистрация на рейс в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Владислав Гончаров
Перейти в медиабанк
Тренировочная регистрация на рейс в аэропорту Краснодара
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Аэропорт Краснодара будет обслуживать рейсы ежедневно с 09.00 до 19.00 мск с интенсивностью не более пяти в час, сообщила Росавиация.
"Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09.00 до 19.00 МСК, начиная с 11 сентября. Интенсивность полетов не более 5 (пяти) взлетно-посадочных операций в час", - сообщила Росавиация.
Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Новый аэропорт Геленджика: успешный первый рейс из Москвы на радость всем
18 июля, 18:06
 
КраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала