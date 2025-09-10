https://ria.ru/20250910/zhuravli-2040874796.html

В Москве выбрали имена для птенцов краснокнижного журавля-красавки

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Имена для птенцов краснокнижного журавля-красавки из Московского зоопарка, найденных рядом со взлетно-посадочной полосой в Улан-Удэ, выбрали с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства. Кладку яиц редкой птицы рядом со взлетно-посадочной полосой обнаружили сотрудники аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Ее передали специалистам Московского зоопарка, и в начале июня на свет появились птенцы - самец и самка. "В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования, в котором горожане выбирали имена для птенцов краснокнижного журавля-красавки в Московском зоопарке. Своим мнением поделились более 217 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что зоологи из Улан-Удэ предложили назвать пернатых в честь сибирских рек. По результатам голосования самцу дадут имя Иркут (река на территории Бурятии и Иркутской области) — так решили 40 процентов "активных граждан". Самка же станет Чуей — в честь правого притока реки Лены. Этот вариант набрал 32 процента голосов.

