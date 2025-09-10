https://ria.ru/20250910/zhitel-2041011880.html

Житель Нижегородской области получил девять лет колонии за госизмену

Житель Нижегородской области получил девять лет колонии за госизмену - РИА Новости, 10.09.2025

Житель Нижегородской области получил девять лет колонии за госизмену

Житель Нижегородской области осужден на 9 лет колонии общего режима за госизмену и подготовку к диверсии, сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости, 10.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 9 лет колонии общего режима за госизмену и подготовку к диверсии, сообщает региональное управление ФСБ. Установлено, что житель региона был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору средств с граждан РФ. Мужчина перечислял похищенные средства на указанные представителями иностранной спецслужбы банковские счета для финансирования ВСУ. Также по заданию кураторов он планировал совершить диверсию путем повреждения средств связи. Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена) и статье 281 УК РФ (Диверсия). "Судом мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

