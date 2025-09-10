Рейтинг@Mail.ru
Житель Нижегородской области получил девять лет колонии за госизмену
17:10 10.09.2025
Житель Нижегородской области получил девять лет колонии за госизмену
Житель Нижегородской области получил девять лет колонии за госизмену
Житель Нижегородской области осужден на 9 лет колонии общего режима за госизмену и подготовку к диверсии, сообщает региональное управление ФСБ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 9 лет колонии общего режима за госизмену и подготовку к диверсии, сообщает региональное управление ФСБ. Установлено, что житель региона был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору средств с граждан РФ. Мужчина перечислял похищенные средства на указанные представителями иностранной спецслужбы банковские счета для финансирования ВСУ. Также по заданию кураторов он планировал совершить диверсию путем повреждения средств связи. Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена) и статье 281 УК РФ (Диверсия). "Судом мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Житель Нижегородской области получил девять лет колонии за госизмену

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Житель Нижегородской области осужден на 9 лет колонии общего режима за госизмену и подготовку к диверсии, сообщает региональное управление ФСБ.
Установлено, что житель региона был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору средств с граждан РФ. Мужчина перечислял похищенные средства на указанные представителями иностранной спецслужбы банковские счета для финансирования ВСУ. Также по заданию кураторов он планировал совершить диверсию путем повреждения средств связи.
Следственным отделом УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена) и статье 281 УК РФ (Диверсия).
"Судом мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
