Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о последствиях проживания в неприватизированной квартире - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/zhile-2040817441.html
Юрист предупредил о последствиях проживания в неприватизированной квартире
Юрист предупредил о последствиях проживания в неприватизированной квартире - РИА Новости, 10.09.2025
Юрист предупредил о последствиях проживания в неприватизированной квартире
Проживание в неприватизированной квартире ограничивает права граждан на распоряжение ею, из-за чего наниматель не может продать или завещать жилье, рассказал... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T02:18:00+03:00
2025-09-10T02:18:00+03:00
жилье
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_0:283:2961:1949_1920x0_80_0_0_1e8df480d1fbe1e905b637a5d1de5f02.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проживание в неприватизированной квартире ограничивает права граждан на распоряжение ею, из-за чего наниматель не может продать или завещать жилье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Гражданам стоит иметь виду, что проживание в неприватизированной квартире (муниципальном, ведомственном жилье) означает, что гражданин является нанимателем, но не собственником, что ограничивает его права на распоряжение жильем. В частности, наниматель не может его продать, завещать или получить компенсацию при разводе. Отсутствие права собственности на жилье порождает невозможность передать квартиру по наследству", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что наниматель при этом обязан платить квартплату, коммунальные услуги и содержать квартиру, не имея статуса собственника жилья. Хамиснкий напомнил, что в 2017 году отменили ограничение срока бесплатной приватизации жилья, ранее ее сроки неоднократно продлевались. "Это означает, что теперь приватизация жилых помещений является бессрочной, и граждане могут оформить право собственности на занимаемое ими жилье в любое удобное для них время", - пояснил юрист.
https://realty.ria.ru/20250905/moskva-2039424549.html
https://ria.ru/20241014/zhile-1977869400.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_c3ab117170c84d11d83af67e7d958b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, общество
Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Общество
Юрист предупредил о последствиях проживания в неприватизированной квартире

Проживание в неприватизированной квартире ограничивает права на распоряжение ею

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДверь квартиры
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проживание в неприватизированной квартире ограничивает права граждан на распоряжение ею, из-за чего наниматель не может продать или завещать жилье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Гражданам стоит иметь виду, что проживание в неприватизированной квартире (муниципальном, ведомственном жилье) означает, что гражданин является нанимателем, но не собственником, что ограничивает его права на распоряжение жильем. В частности, наниматель не может его продать, завещать или получить компенсацию при разводе. Отсутствие права собственности на жилье порождает невозможность передать квартиру по наследству", - рассказал Хаминский.
Урбанистические виды Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Мир квартир": вторичное жилье в Москве подешевело в августе на 1%
5 сентября, 03:00
Юрист подчеркнул, что наниматель при этом обязан платить квартплату, коммунальные услуги и содержать квартиру, не имея статуса собственника жилья.
Хамиснкий напомнил, что в 2017 году отменили ограничение срока бесплатной приватизации жилья, ранее ее сроки неоднократно продлевались.
"Это означает, что теперь приватизация жилых помещений является бессрочной, и граждане могут оформить право собственности на занимаемое ими жилье в любое удобное для них время", - пояснил юрист.
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Раскрыты главные риски покупки жилья на вторичном рынке
14 октября 2024, 02:17
 
ЖильеМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала