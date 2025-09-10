https://ria.ru/20250910/zhile-2040817441.html

Юрист предупредил о последствиях проживания в неприватизированной квартире

Проживание в неприватизированной квартире ограничивает права граждан на распоряжение ею, из-за чего наниматель не может продать или завещать жилье, рассказал... РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Проживание в неприватизированной квартире ограничивает права граждан на распоряжение ею, из-за чего наниматель не может продать или завещать жилье, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Гражданам стоит иметь виду, что проживание в неприватизированной квартире (муниципальном, ведомственном жилье) означает, что гражданин является нанимателем, но не собственником, что ограничивает его права на распоряжение жильем. В частности, наниматель не может его продать, завещать или получить компенсацию при разводе. Отсутствие права собственности на жилье порождает невозможность передать квартиру по наследству", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что наниматель при этом обязан платить квартплату, коммунальные услуги и содержать квартиру, не имея статуса собственника жилья. Хамиснкий напомнил, что в 2017 году отменили ограничение срока бесплатной приватизации жилья, ранее ее сроки неоднократно продлевались. "Это означает, что теперь приватизация жилых помещений является бессрочной, и граждане могут оформить право собственности на занимаемое ими жилье в любое удобное для них время", - пояснил юрист.

Дарья Буймова

