Жабы из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жабы Настенька и Ванюша из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Наши молодожены Настенька и Ванюша съездили в свадебное путешествие. Они поженились в начале лета. Медовый месяц парочка жаб провела на море. Супруги много времени отдыхали на пляже, где наслаждались освежающими напитками. А однажды даже устроили пикник", — отметили там.В начале июня зоопарк сообщал, что герои этой истории "сыграли свадьбу", причем невеста оказалась сильно крупнее своего суженого. Увидеть "счастливых молодоженов" Настюшу и Ванюшу, а также их собратьев можно на комплексной выставке Московского зоопарка. Павильон с экспозицией находится на старой территории с правой стороны, за слоновником.

