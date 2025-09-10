Рейтинг@Mail.ru
Жабы из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие
15:54 10.09.2025 (обновлено: 16:24 10.09.2025)
Жабы из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие
Жабы Настенька и Ванюша из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
хорошие новости
московский зоопарк
общество
москва
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жабы Настенька и Ванюша из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. &quot;Наши молодожены Настенька и Ванюша съездили в свадебное путешествие. Они поженились в начале лета. Медовый месяц парочка жаб провела на море. Супруги много времени отдыхали на пляже, где наслаждались освежающими напитками. А однажды даже устроили пикник&quot;, — отметили там.В начале июня зоопарк сообщал, что герои этой истории "сыграли свадьбу", причем невеста оказалась сильно крупнее своего суженого. Увидеть "счастливых молодоженов" Настюшу и Ванюшу, а также их собратьев можно на комплексной выставке Московского зоопарка. Павильон с экспозицией находится на старой территории с правой стороны, за слоновником.
москва
Жабы Настенька и Ванюша из Московского зоопарка. Кадр видео
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жабы Настенька и Ванюша из Московского зоопарка съездили в свадебное путешествие, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
"Наши молодожены Настенька и Ванюша съездили в свадебное путешествие. Они поженились в начале лета. Медовый месяц парочка жаб провела на море. Супруги много времени отдыхали на пляже, где наслаждались освежающими напитками. А однажды даже устроили пикник", — отметили там.

В начале июня зоопарк сообщал, что герои этой истории "сыграли свадьбу", причем невеста оказалась сильно крупнее своего суженого.
Увидеть "счастливых молодоженов" Настюшу и Ванюшу, а также их собратьев можно на комплексной выставке Московского зоопарка. Павильон с экспозицией находится на старой территории с правой стороны, за слоновником.
