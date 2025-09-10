https://ria.ru/20250910/zelenskiy-2041071894.html

"В пользу Путина". В Киеве объяснили, почему Запад не обвиняет Зеленского

"В пользу Путина". В Киеве объяснили, почему Запад не обвиняет Зеленского

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На Западе не обвиняют режим Владимира Зеленского в диктаторстве, потому что они его и спонсируют, заявил в интервью украинской журналистке Ланы Шевчук киевский политтехнолог Андрей Золотарев."Понятно, не хотят играть на руку (президенту России Владимиру – прим. ред.) Путину. То есть "если мы начнем критиковать Зеленского, то как мы объясним, почему мы даем деньги Украине, предоставляем вооружение – фактически, да, сыграем в пользу Путина". Этим и объясняется то, что они не замечают очень многих вещей, которые не то что демократическому – нормальному государству несвойственны", – сказал он, отвечая на вопрос, почему Запад закрывает глаза на отсутствие на Украине демократии.При этом Золотарев отметил, что западные дипломаты и представители спецслужб прекрасно знают, что творится на Украине, и регулярно высылают своему руководству доклады о текущей ситуации.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование было отменено под предлогом действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

