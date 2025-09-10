Рейтинг@Mail.ru
"Обычное дело". Журналист раскрыл замысел Зеленского после слов о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 10.09.2025
"Обычное дело". Журналист раскрыл замысел Зеленского после слов о России
"Обычное дело". Журналист раскрыл замысел Зеленского после слов о России - РИА Новости, 10.09.2025
"Обычное дело". Журналист раскрыл замысел Зеленского после слов о России
Ложные заявления Владимира Зеленского о якобы ударах российских войск по поселку Яровая в ДНР представляют собой неуклюжую попытку испортить отношения между США РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ложные заявления Владимира Зеленского о якобы ударах российских войск по поселку Яровая в ДНР представляют собой неуклюжую попытку испортить отношения между США и Россией, заявил журналист Чей Боуз в социальной сети X."Еще одно ложное утверждение Зеленского о том, что российские ВВС нанесли удар по поселку Яровая в Донецкой области во время, якобы, выдачи пенсий? Такое просто невозможно, учитывая близость линии фронта!", — написал он.Журналист подчеркнул, что информация об ударе впервые появилась в ресурсах Зеленского, после чего ее быстро подхватили украинские СМИ и распространили в явно скоординированной манере."Интересно и показательно, что до публикаций Зеленского не было ни одного сообщения о жертвах", — отметил он.По словам Боуза, в целом эта ситуация стала неуклюжей и жестокой попыткой подорвать отношения между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что подобные фейки давно стали повседневной практикой для киевского режима.Накануне источник РИА Новости в Минобороны назвал ложью утверждения Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР. По словам собеседника агентства, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам, так как есть характерные ориентиры: "здание почты, мемориал и деревья вокруг него".
россия
донецкая народная республика
© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard BergВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ложные заявления Владимира Зеленского о якобы ударах российских войск по поселку Яровая в ДНР представляют собой неуклюжую попытку испортить отношения между США и Россией, заявил журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Еще одно ложное утверждение Зеленского о том, что российские ВВС нанесли удар по поселку Яровая в Донецкой области во время, якобы, выдачи пенсий? Такое просто невозможно, учитывая близость линии фронта!", — написал он.
Журналист подчеркнул, что информация об ударе впервые появилась в ресурсах Зеленского, после чего ее быстро подхватили украинские СМИ и распространили в явно скоординированной манере.
"Интересно и показательно, что до публикаций Зеленского не было ни одного сообщения о жертвах", — отметил он.
По словам Боуза, в целом эта ситуация стала неуклюжей и жестокой попыткой подорвать отношения между Москвой и Вашингтоном. Он добавил, что подобные фейки давно стали повседневной практикой для киевского режима.
Накануне источник РИА Новости в Минобороны назвал ложью утверждения Владимира Зеленского о якобы нанесенном ударе российских военных по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР. По словам собеседника агентства, представленная на украинских видео локация легко устанавливается по спутниковым снимкам, так как есть характерные ориентиры: "здание почты, мемориал и деревья вокруг него".
Специальная военная операция на Украине
 
 
