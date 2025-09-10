https://ria.ru/20250910/zaharova-2041010826.html

Захарова оценила сотрудничество России и Китая в сфере медиа

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила по видеосвязи с речью на церемонии открытия нового офиса Sputnik в Пекине, отметив, что сотрудничество России и Китая в сфере медиа всецело способствует укреплению двусторонних отношений. В среду прошла торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik в Пекине. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и посол России в КНР Игорь Моргулов, по видеосвязи с речами выступили официальный представитель МИД России Мария Захарова и генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Уверена, что сотрудничество в медийной сфере всецело способствует укреплению и совершенствованию российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказала Захарова. Она отметила, что МИД РФ поддерживает расширение деятельности Sputnik в Китае в период, когда Запад пытается доминировать в глобальном медиапространстве и предоставлять необъективную информацию. "Важно совместно с нашими партнерами продолжать последовательно отстаивать свободу слова и бороться с дезинформацией... Систематически давать ответ на искажения правды, формировать объективную картину мира", - подчеркнула дипломат. Кроме того, агентство стало первым иностранным медиа, которое запустило мини-приложение в китайской соцсети WeChat, уточнила она. "Это не только свидетельство большого уровня доверия и интереса местной аудитории, но и показатель высокого уровня сотрудничества. За годы плодотворной работы силами большой команды настоящих профессионалов реализовано множество интересных проектов с партнерами, подписаны договоры о сотрудничестве с ключевыми игроками местного медиарынка", - добавила официальный представитель МИД РФ. Захарова в конце своего выступления пожелала всему коллективу Sputnik в Китае успехов, творческого вдохновения, а также новых и интересных проектов. "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Агентство ставит перед собой исключительно созидательные цели, без вмешательства во внутренние дела стран присутствия. Главная миссия медиагруппы — представить справедливый образ России и сделать ее понятной для разных регионов, а также сблизить страны с многомиллионной аудиторией агентства по всему миру. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом она объединяет сайты и соцсети Sputnik на 30+ языках, радиовещание на 14 языках и информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. В России медиагруппа представлена лидирующим информационным агентством РИА Новости и сайтом ria.ru, информационным агентством Baltnews, а также информационными ресурсами ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, ТОК/КОТ, Социальный̆ навигатор, Arctic.ru, центром экономических исследований РИА Рейтинг и радио Sputnik. Sputnik China уже больше 10 лет является важной частью китайского медиаландшафта.

