Задержанный в Ижевске признался, что кураторы убеждали его выплатить кредит

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Задержанный за подготовку убийства сотрудника ОПК в Ижевске признался, что кураторы убеждали его выплатить кредит на миллион, якобы взятый "в крымском банке", а затем предложили "отработать" эти деньги. "Со мной созвонился… представился работником… и потом пошло-поехало, что у меня взят кредит в каком-то крымском банке на миллион, в общем, что я должен выплатить его, но деньги пока зависли, мы можем держать их сутки", - сказал задержанный на видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "В противном случае возбуждается уголовное дело. Ну... можно... это отработать, быть типа внештатным сотрудником. Первой задачей – приехать в город Ижевск, сфотографировать дом и кто туда заходит и выходит", - добавил он. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ижевске агента ГУР МО Украины, который собирался убить одного из ведущих сотрудников предприятия российского ОПК. Злоумышленник был завербован ГУР МО Украины в мессенджере Telegram и планировал взорвать российского оружейника с помощью самодельного взрывного устройства. У него изъяты средства связи с перепиской с куратором, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ. Возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к теракту, задержанный заключен под стражу.

