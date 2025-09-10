Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Ижевске признался, что кураторы убеждали его выплатить кредит
10:29 10.09.2025
Задержанный в Ижевске признался, что кураторы убеждали его выплатить кредит
происшествия
ижевск
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Задержанный за подготовку убийства сотрудника ОПК в Ижевске признался, что кураторы убеждали его выплатить кредит на миллион, якобы взятый "в крымском банке", а затем предложили "отработать" эти деньги. "Со мной созвонился… представился работником… и потом пошло-поехало, что у меня взят кредит в каком-то крымском банке на миллион, в общем, что я должен выплатить его, но деньги пока зависли, мы можем держать их сутки", - сказал задержанный на видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. "В противном случае возбуждается уголовное дело. Ну... можно... это отработать, быть типа внештатным сотрудником. Первой задачей – приехать в город Ижевск, сфотографировать дом и кто туда заходит и выходит", - добавил он. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ижевске агента ГУР МО Украины, который собирался убить одного из ведущих сотрудников предприятия российского ОПК. Злоумышленник был завербован ГУР МО Украины в мессенджере Telegram и планировал взорвать российского оружейника с помощью самодельного взрывного устройства. У него изъяты средства связи с перепиской с куратором, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ. Возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к теракту, задержанный заключен под стражу.
ижевск
происшествия, ижевск, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ижевск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Задержанный за подготовку убийства сотрудника ОПК в Ижевске признался, что кураторы убеждали его выплатить кредит на миллион, якобы взятый "в крымском банке", а затем предложили "отработать" эти деньги.
"Со мной созвонился… представился работником… и потом пошло-поехало, что у меня взят кредит в каком-то крымском банке на миллион, в общем, что я должен выплатить его, но деньги пока зависли, мы можем держать их сутки", - сказал задержанный на видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
"В противном случае возбуждается уголовное дело. Ну... можно... это отработать, быть типа внештатным сотрудником. Первой задачей – приехать в город Ижевск, сфотографировать дом и кто туда заходит и выходит", - добавил он.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Ижевске агента ГУР МО Украины, который собирался убить одного из ведущих сотрудников предприятия российского ОПК. Злоумышленник был завербован ГУР МО Украины в мессенджере Telegram и планировал взорвать российского оружейника с помощью самодельного взрывного устройства. У него изъяты средства связи с перепиской с куратором, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ. Возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к теракту, задержанный заключен под стражу.
