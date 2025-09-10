Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали мужчину по обвинению в издевательствах над сыном
14:37 10.09.2025
В Новосибирске задержали мужчину по обвинению в издевательствах над сыном
В Новосибирске задержали мужчину по обвинению в издевательствах над сыном
новосибирск
новосибирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в издевательствах над женой и их 11-летним сыном на протяжении пяти лет, сообщили правоохранительные органы. "Четвертого сентября в отдел полиции… поступило заявление жительницы города Новосибирска по факту применения ее супругом в отношении их совместного несовершеннолетнего сына физической силы… Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска", - говорится в сообщении главка МВД по Новосибирской области. Предварительно полицейские установили, что 37-летний супруг заявительницы на протяжении длительного времени избивал женщину, а также издевался над своим несовершеннолетним сыном, объясняя это "методом воспитания". "Однако в медицинские учреждения пострадавшие не обращались, поясняя тем, что опасались за свою жизнь, так как мужчина их запугивал и угрожал", - отметили в полиции. Следователи следственного управления СК по региону возбудили в отношении мужчины уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). По данным следствия, используя незначительные поводы, мужчина с 2020 по 2025 годы систематически избивал руками и ногами жену и малолетнего сына, причиняя им травмы различной степени и психологические страдания. По данным прокуратуры региона, мальчику 11 лет. Фигурант задержан, ему уже предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура Заельцовского района Новосибирска контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в издевательствах над женой и их 11-летним сыном на протяжении пяти лет, сообщили правоохранительные органы.
"Четвертого сентября в отдел полиции… поступило заявление жительницы города Новосибирска по факту применения ее супругом в отношении их совместного несовершеннолетнего сына физической силы… Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска", - говорится в сообщении главка МВД по Новосибирской области.
Предварительно полицейские установили, что 37-летний супруг заявительницы на протяжении длительного времени избивал женщину, а также издевался над своим несовершеннолетним сыном, объясняя это "методом воспитания". "Однако в медицинские учреждения пострадавшие не обращались, поясняя тем, что опасались за свою жизнь, так как мужчина их запугивал и угрожал", - отметили в полиции.
Следователи следственного управления СК по региону возбудили в отношении мужчины уголовное дело по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).
По данным следствия, используя незначительные поводы, мужчина с 2020 по 2025 годы систематически избивал руками и ногами жену и малолетнего сына, причиняя им травмы различной степени и психологические страдания. По данным прокуратуры региона, мальчику 11 лет.
Фигурант задержан, ему уже предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура Заельцовского района Новосибирска контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
