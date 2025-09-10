https://ria.ru/20250910/yemen-2041061508.html

Хуситы заявили о 35 погибших при ударах Израиля по северу Йемена

Хуситы заявили о 35 погибших при ударах Израиля по северу Йемена - РИА Новости, 10.09.2025

Хуситы заявили о 35 погибших при ударах Израиля по северу Йемена

Число погибших при ударах Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф на северо-западе страны возросло до 35 человек, сообщил представитель... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T21:22:00+03:00

2025-09-10T21:22:00+03:00

2025-09-10T21:51:00+03:00

в мире

сана

израиль

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041037359_0:178:2031:1320_1920x0_80_0_0_ce8dbdb1d2f9dc039dd01abcde8a2593.jpg

ДОХА, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при ударах Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф на северо-западе страны возросло до 35 человек, сообщил представитель Министерства здравоохранения созданного движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Анис аль-Асбахи в Х. "Осуществленная преступным сионистским вражеским образованием агрессия, в результате которой несколько авиаударов были нанесены по столице Сане и провинции Эль-Джауф днем в среду, 10 сентября 2025 года, привела к тому, что общее число жертв достигло 166, включая 35 погибших и 131 раненого", — написал он.Источники в местных органах власти в Сане и провинции Эль-Джауф сообщали РИА Новости, что израильские ВВС нанесли удары по управлению морального наставничества Министерства обороны хуситов в центре Саны, а также по военным казармам на территории правительственного комплекса в Эль-Джауфе.При этом собеседник агентства уточнял, что при ударе по Дамаску пострадали также журналисты, среди которых есть женщины.Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.

https://ria.ru/20250910/katar-2040985681.html

сана

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сана, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)