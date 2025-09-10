https://ria.ru/20250910/yemen-2041061508.html
Хуситы заявили о 35 погибших при ударах Израиля по северу Йемена
Хуситы заявили о 35 погибших при ударах Израиля по северу Йемена - РИА Новости, 10.09.2025
Хуситы заявили о 35 погибших при ударах Израиля по северу Йемена
Число погибших при ударах Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф на северо-западе страны возросло до 35 человек
ДОХА, 10 сен — РИА Новости. Число погибших при ударах Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф на северо-западе страны возросло до 35 человек, сообщил представитель Министерства здравоохранения созданного движением "Ансар Алла" (хуситами) правительства Анис аль-Асбахи в Х. "Осуществленная преступным сионистским вражеским образованием агрессия, в результате которой несколько авиаударов были нанесены по столице Сане и провинции Эль-Джауф днем в среду, 10 сентября 2025 года, привела к тому, что общее число жертв достигло 166, включая 35 погибших и 131 раненого", — написал он.Источники в местных органах власти в Сане и провинции Эль-Джауф сообщали РИА Новости, что израильские ВВС нанесли удары по управлению морального наставничества Министерства обороны хуситов в центре Саны, а также по военным казармам на территории правительственного комплекса в Эль-Джауфе.При этом собеседник агентства уточнял, что при ударе по Дамаску пострадали также журналисты, среди которых есть женщины.Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.
Хуситы заявили о 35 погибших при ударах Израиля по северу Йемена
