В Йемене заявили об ударах Израиля по редакциям двух газет

ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Здания редакций двух основных газет Йемена - "Аль-Йемен" и "26 сентября" - подверглись ударам авиации Израиля, среди журналистов есть погибшие и раненые, заявил представитель ВС хуситов Яхья Сариа."Мы подтверждаем, что атаки противника были направлены исключительно против гражданских объектов, включая редакции газет "26 сентября" и "Аль-Йемен". В результате нападений на редакции этих газет есть погибшие и раненые среди журналистов, как мужчин, так и женщин, а также среди мирных жителей и прохожих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

