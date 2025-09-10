Рейтинг@Mail.ru
В Йемене заявили об ударах Израиля по редакциям двух газет
18:39 10.09.2025 (обновлено: 18:56 10.09.2025)
В Йемене заявили об ударах Израиля по редакциям двух газет
Здания редакций двух основных газет Йемена - "Аль-Йемен" и "26 сентября" - подверглись ударам авиации Израиля, среди журналистов есть погибшие и раненые, заявил РИА Новости, 10.09.2025
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Здания редакций двух основных газет Йемена - "Аль-Йемен" и "26 сентября" - подверглись ударам авиации Израиля, среди журналистов есть погибшие и раненые, заявил представитель ВС хуситов Яхья Сариа."Мы подтверждаем, что атаки противника были направлены исключительно против гражданских объектов, включая редакции газет "26 сентября" и "Аль-Йемен". В результате нападений на редакции этих газет есть погибшие и раненые среди журналистов, как мужчин, так и женщин, а также среди мирных жителей и прохожих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.
В Йемене заявили об ударах Израиля по редакциям двух газет

Редакции двух йеменский газет подверглись ударам Израиля в Сане, есть погибшие

© AP PhotoИзраильский удар по Сане
© AP Photo
Израильский удар по Сане. Архивное фото
ДОХА, 10 сен - РИА Новости. Здания редакций двух основных газет Йемена - "Аль-Йемен" и "26 сентября" - подверглись ударам авиации Израиля, среди журналистов есть погибшие и раненые, заявил представитель ВС хуситов Яхья Сариа.
"Мы подтверждаем, что атаки противника были направлены исключительно против гражданских объектов, включая редакции газет "26 сентября" и "Аль-Йемен". В результате нападений на редакции этих газет есть погибшие и раненые среди журналистов, как мужчин, так и женщин, а также среди мирных жителей и прохожих", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Вид на Тель-Авив, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Йемен атаковал Тель-Авив гиперзвуковой ракетой
3 сентября, 12:14
 
