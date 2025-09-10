Рейтинг@Mail.ru
В столице Йемена прогремели взрывы - РИА Новости, 10.09.2025
16:57 10.09.2025 (обновлено: 17:31 10.09.2025)
В столице Йемена прогремели взрывы
КАИР 10 сен - РИА Новости. Серия мощных взрывов прозвучала в столице Йемена Сане в среду вечером в результате ударов израильской авиации, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Серия мощных взрывов потрясла город Сану (центральный Йемен - ред.) после израильских авиаударов", - отметил йеменский источник.
КАИР 10 сен - РИА Новости. Серия мощных взрывов прозвучала в столице Йемена Сане в среду вечером в результате ударов израильской авиации, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Серия мощных взрывов потрясла город Сану (центральный Йемен - ред.) после израильских авиаударов", - отметил йеменский источник.
