В столице Йемена прогремели взрывы

КАИР 10 сен - РИА Новости. Серия мощных взрывов прозвучала в столице Йемена Сане в среду вечером в результате ударов израильской авиации, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Серия мощных взрывов потрясла город Сану (центральный Йемен - ред.) после израильских авиаударов", - отметил йеменский источник.

