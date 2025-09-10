https://ria.ru/20250910/yemen-2041008156.html
В столице Йемена прогремели взрывы
В столице Йемена прогремели взрывы
В столице Йемена прогремели взрывы
10.09.2025
КАИР 10 сен - РИА Новости. Серия мощных взрывов прозвучала в столице Йемена Сане в среду вечером в результате ударов израильской авиации, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Серия мощных взрывов потрясла город Сану (центральный Йемен - ред.) после израильских авиаударов", - отметил йеменский источник.
В столице Йемена прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в столице Йемена Сане после атаки израильских ВВС