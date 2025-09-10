https://ria.ru/20250910/yaponiya-2040828099.html

Токио решил закрыть все японские центры в России

Токио решил закрыть все японские центры в России - РИА Новости, 10.09.2025

Токио решил закрыть все японские центры в России

Токио закрывает все шесть центров по техническому содействию проводимым в России реформам, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. РИА Новости, 10.09.2025

ТОКИО, 10 сен — РИА Новости. Токио закрывает все шесть центров по техническому содействию проводимым в России реформам, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси."На фоне изменений ситуации внутри Российской Федерации и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнеса (работы центров по техническому содействию. — Прим. ред.)", — отметил он."Японский центр был учрежден в 1994 году с целью оказания технической поддержки социально-экономическим реформам в России и до настоящего времени вносил вклад в углубление японо-российских отношений через такие мероприятия, как соответствующие курсы, пятидневные курсы японского языка, бизнес-матчинг и другие", — добавил Хаяси.По словам генсека, японский центр в полной мере выполнил свою историческую роль, а о закрытии Москву официально уведомили по дипломатическим каналам."Следует отметить, что при принятии решения о закрытии важным фактором также стало одностороннее решение российского правительства в январе текущего года прекратить применение соответствующего меморандума. В связи с этим решением, а также последующим отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны России, при уведомлении о закрытии мы вновь выразили российской стороне сожаление", — добавил Хаяси.Журналист газеты "Хоккайдо синбун" также спросил генсека правительства о проверках в японском центре во Владивостоке в августе."Мы осведомлены о том, что 30 июля и 26 августа сотрудники министерства внутренних дел России посетили японский центр во Владивостоке и провели проверки, включая опрос сотрудников. Правительство настоятельно призывает российскую сторону обеспечить физическую безопасность сотрудников центра и предпринимает необходимые меры для реагирования на ситуацию", — ответил Хаяси.Япония приняла несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В ответ 21 марта 2022 года Москва объявила об отказе от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращении безвизовых поездок японцев на южные Курильские острова и выходе из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.Президент Владимир Путин ранее заявлял о готовности выстраивать отношения с восточным соседом на следующие пять и 50 лет, и призвал Токио сделать выводы и возвращаться. При этом, по его словам, в Японии остаются умные люди, которые продолжают сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики.

