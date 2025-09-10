https://ria.ru/20250910/yanukovich-2040985270.html

Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Суд ЕС отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него, принятые ЕС с 2014 года, говорится в опубликованном постановлении на сайте суда."Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС", - сказано в документе.

евросоюз, в мире, украина, виктор янукович