https://ria.ru/20250910/yanukovich-2040985270.html
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него - РИА Новости, 10.09.2025
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него, принятые ЕС с 2014 года, говорится в опубликованном... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:46:00+03:00
2025-09-10T15:46:00+03:00
2025-09-10T15:50:00+03:00
евросоюз
в мире
украина
виктор янукович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Суд ЕС отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него, принятые ЕС с 2014 года, говорится в опубликованном постановлении на сайте суда."Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038860155.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_c46681bdc94db0eb01e2e321a3f19354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, украина, виктор янукович
Евросоюз, В мире, Украина, Виктор Янукович
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене принятых в 2014 году санкций против него