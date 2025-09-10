Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 10.09.2025 (обновлено: 15:50 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/yanukovich-2040985270.html
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него - РИА Новости, 10.09.2025
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него
Суд ЕС отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него, принятые ЕС с 2014 года, говорится в опубликованном... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:46:00+03:00
2025-09-10T15:50:00+03:00
евросоюз
в мире
украина
виктор янукович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Суд ЕС отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него, принятые ЕС с 2014 года, говорится в опубликованном постановлении на сайте суда."Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038860155.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_c46681bdc94db0eb01e2e321a3f19354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, украина, виктор янукович
Евросоюз, В мире, Украина, Виктор Янукович
Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене санкций против него

Суд ЕС отклонил иск Януковича об отмене принятых в 2014 году санкций против него

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Виктор Янукович . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Суд ЕС отклонил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций против него, принятые ЕС с 2014 года, говорится в опубликованном постановлении на сайте суда.
"Суд (первая палата) постановил: 1) апелляция отклоняется. 2) Виктор Федорович Янукович будет нести свои собственные расходы, а также расходы Совета ЕС", - сказано в документе.
Янукович о сближении Украины с ЕС и вступлении ее в НАТО - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС
1 сентября, 14:59
 
ЕвросоюзВ миреУкраинаВиктор Янукович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала