https://ria.ru/20250910/yamal-2041021074.html

Новые меры поддержки для рыбаков разработали на Ямале

Новые меры поддержки для рыбаков разработали на Ямале - РИА Новости, 10.09.2025

Новые меры поддержки для рыбаков разработали на Ямале

Новые меры поддержки разработали для рыбаков Ямала, в их числе субсидии на вылов, компенсации для коренных малочисленных народов и изменения порядка... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:33:00+03:00

2025-09-10T17:33:00+03:00

2025-09-10T17:33:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833453466_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_8304bf39c7489cb5a80b304041ca8348.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Новые меры поддержки разработали для рыбаков Ямала, в их числе субсидии на вылов, компенсации для коренных малочисленных народов и изменения порядка распределения квот на добычу рыбы с 2027 года, сообщает правительство региона. Рыбная отрасль для Ямала – это основа жизни и сохранения традиционного уклада для тысяч жителей региона, ведь четверо из пяти ямальских рыбаков – представители коренных народов Севера. Новый комплекс мер нацелен на защиту исконной среды обитания и повышение качества жизни рыбаков и их семей, рассказали в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, власти последовательно убирают "административные барьеры", инициируя изменения как на федеральном уровне, так и в округе, и усиливают прямую материальную поддержку. "На Ямале готовится комплекс мер государственной поддержки для развития рыбной отрасли и поддержки коренных народов. В него войдут решения, сформированные рабочей группой в течение лета по итогам встреч с рыбаками", - говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, рабочую группу возглавил председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин, в нее вошли депутаты окружного парламента, а также представители департаментов агропромышленного комплекса и по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По данным властей, ставка субсидии на добычу "чёрной" рыбы будет увеличена на 13% – с 120 до 136 рублей за килограмм. Изменится и принцип расходования средств: теперь они будут направлены исключительно на зарплаты работников, непосредственно занимающихся выловом рыбы. Компенсация для рыбаков из числа КМНС за приобретение мини-электростанций увеличится почти в два раза – с 18 до 30 тысяч рублей. Также повысится компенсация за покупку горюче-смазочных материалов для этих электростанций – с 7 до 12 тысяч рублей. Еще одним изменением станет введение компенсации на приобретение спасательных жилетов – по 3 тысячи рублей на каждый. Также с 2027 года на Ямале вводится беззаявительный принцип доступа к традиционному рыболовству и равное распределение квот для всех. Это отменит сложный порядок, при котором до 1 сентября необходимо было подавать заявку на следующее лето, а квоты распределялись пропорционально запросам, также рыбакам больше не потребуется предоставлять отчеты в конце сезона. В пресс-службе уточнили, что департамент агропромышленного комплекса ЯНАО готовит в адрес Росрыболовства пакет документов для еще одного изменения федерального законодательства – корректировки правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в части сроков запретов и орудий лова.

https://ria.ru/20250909/yamal-2040778726.html

https://ria.ru/20250905/artyukhov-2040053063.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)