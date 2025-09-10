Рейтинг@Mail.ru
Новые меры поддержки для рыбаков разработали на Ямале
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:33 10.09.2025
Новые меры поддержки для рыбаков разработали на Ямале
Новые меры поддержки для рыбаков разработали на Ямале - РИА Новости, 10.09.2025
Новые меры поддержки для рыбаков разработали на Ямале
Новые меры поддержки разработали для рыбаков Ямала, в их числе субсидии на вылов, компенсации для коренных малочисленных народов и изменения порядка... РИА Новости, 10.09.2025
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Новые меры поддержки разработали для рыбаков Ямала, в их числе субсидии на вылов, компенсации для коренных малочисленных народов и изменения порядка распределения квот на добычу рыбы с 2027 года, сообщает правительство региона. Рыбная отрасль для Ямала – это основа жизни и сохранения традиционного уклада для тысяч жителей региона, ведь четверо из пяти ямальских рыбаков – представители коренных народов Севера. Новый комплекс мер нацелен на защиту исконной среды обитания и повышение качества жизни рыбаков и их семей, рассказали в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, власти последовательно убирают "административные барьеры", инициируя изменения как на федеральном уровне, так и в округе, и усиливают прямую материальную поддержку. "На Ямале готовится комплекс мер государственной поддержки для развития рыбной отрасли и поддержки коренных народов. В него войдут решения, сформированные рабочей группой в течение лета по итогам встреч с рыбаками", - говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, рабочую группу возглавил председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин, в нее вошли депутаты окружного парламента, а также представители департаментов агропромышленного комплекса и по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По данным властей, ставка субсидии на добычу "чёрной" рыбы будет увеличена на 13% – с 120 до 136 рублей за килограмм. Изменится и принцип расходования средств: теперь они будут направлены исключительно на зарплаты работников, непосредственно занимающихся выловом рыбы. Компенсация для рыбаков из числа КМНС за приобретение мини-электростанций увеличится почти в два раза – с 18 до 30 тысяч рублей. Также повысится компенсация за покупку горюче-смазочных материалов для этих электростанций – с 7 до 12 тысяч рублей. Еще одним изменением станет введение компенсации на приобретение спасательных жилетов – по 3 тысячи рублей на каждый. Также с 2027 года на Ямале вводится беззаявительный принцип доступа к традиционному рыболовству и равное распределение квот для всех. Это отменит сложный порядок, при котором до 1 сентября необходимо было подавать заявку на следующее лето, а квоты распределялись пропорционально запросам, также рыбакам больше не потребуется предоставлять отчеты в конце сезона. В пресс-службе уточнили, что департамент агропромышленного комплекса ЯНАО готовит в адрес Росрыболовства пакет документов для еще одного изменения федерального законодательства – корректировки правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в части сроков запретов и орудий лова.
КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Новые меры поддержки разработали для рыбаков Ямала, в их числе субсидии на вылов, компенсации для коренных малочисленных народов и изменения порядка распределения квот на добычу рыбы с 2027 года, сообщает правительство региона.
Рыбная отрасль для Ямала – это основа жизни и сохранения традиционного уклада для тысяч жителей региона, ведь четверо из пяти ямальских рыбаков – представители коренных народов Севера. Новый комплекс мер нацелен на защиту исконной среды обитания и повышение качества жизни рыбаков и их семей, рассказали в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, власти последовательно убирают "административные барьеры", инициируя изменения как на федеральном уровне, так и в округе, и усиливают прямую материальную поддержку.
"На Ямале готовится комплекс мер государственной поддержки для развития рыбной отрасли и поддержки коренных народов. В него войдут решения, сформированные рабочей группой в течение лета по итогам встреч с рыбаками", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, рабочую группу возглавил председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин, в нее вошли депутаты окружного парламента, а также представители департаментов агропромышленного комплекса и по делам коренных малочисленных народов Севера (КМНС).
По данным властей, ставка субсидии на добычу "чёрной" рыбы будет увеличена на 13% – с 120 до 136 рублей за килограмм. Изменится и принцип расходования средств: теперь они будут направлены исключительно на зарплаты работников, непосредственно занимающихся выловом рыбы. Компенсация для рыбаков из числа КМНС за приобретение мини-электростанций увеличится почти в два раза – с 18 до 30 тысяч рублей. Также повысится компенсация за покупку горюче-смазочных материалов для этих электростанций – с 7 до 12 тысяч рублей.
Еще одним изменением станет введение компенсации на приобретение спасательных жилетов – по 3 тысячи рублей на каждый. Также с 2027 года на Ямале вводится беззаявительный принцип доступа к традиционному рыболовству и равное распределение квот для всех. Это отменит сложный порядок, при котором до 1 сентября необходимо было подавать заявку на следующее лето, а квоты распределялись пропорционально запросам, также рыбакам больше не потребуется предоставлять отчеты в конце сезона.
В пресс-службе уточнили, что департамент агропромышленного комплекса ЯНАО готовит в адрес Росрыболовства пакет документов для еще одного изменения федерального законодательства – корректировки правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в части сроков запретов и орудий лова.
