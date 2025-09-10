https://ria.ru/20250910/yakovlev-2041060308.html

Умер посол в отставке Сергей Яковлев

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев умер на 78-м году жизни, сообщили в МИД.

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев умер на 78-м году жизни, сообщили в МИД. "Руководство министерства, департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 5 сентября 2025 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Яковлев Сергей Яковлевич", — отметили там. В ведомстве подчеркнули, что дипломат более 40 лет с высокой отдачей участвовал в решении непростых внешнеполитических задач на ближневосточном направлении. В МИД добавили, что на протяжении всего трудового пути Яковлев отличался высоким профессионализмом, ответственным подходом к порученному делу и прекрасными человеческими качествами. Заслуги Яковлева отмечены государственными и ведомственными наградами, включая орден Дружбы и почетное звание "Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации". "Светлая память о Сергее Яковлевиче Яковлеве навсегда останется в сердцах его коллег и подчиненных", — добавили в МИД. Ведомство выразило соболезнования родным и близким дипломата.Яковлев родился 24 января 1948 года в Москве и, окончив МГИМО в 1971 году, посвятил свою жизнь дипломатической карьере. Он занимал различные должности в советских и российских диппредставительствах в Судане (1971-1974 годы), Египте (1976-1981 годы), Сирии (1986-1991 годы). В 1994-1998 годах курировал ближневосточное досье в посольстве России в США. В 2000-2006 годах возглавлял российское посольство в ОАЭ. С 2006 по 2011 год был спецпредставителем министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. В 2011-2015 годах — посол России в Израиле. Он имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2007 года.

