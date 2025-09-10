https://ria.ru/20250910/vzryvy-2040818582.html
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 10.09.2025
Во Львове прогремели взрывы
Взрывы прогремели во Львове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T02:43:00+03:00
2025-09-10T02:43:00+03:00
2025-09-10T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
львов
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d47a5dca753b004747c9ab9a1d251924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове сообщили о нескольких взрывах