Во Львове прогремели взрывы

10.09.2025

Взрывы прогремели во Львове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели во Львове на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

