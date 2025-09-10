https://ria.ru/20250910/vzryvy-2040818147.html
В Виннице прогремели взрывы
В Виннице прогремели взрывы - РИА Новости, 10.09.2025
В Виннице прогремели взрывы
2025-09-10
В Виннице прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Винница на Украине, сообщил украинский 24-й канал.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Винница на Украине, сообщил украинский 24-й канал. "В Виннице были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся среди прочего по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Виннице прогремели взрывы
