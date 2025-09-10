Рейтинг@Mail.ru
Над Донецком прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 10.09.2025
Над Донецком прогремели взрывы
Над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 10.09.2025
Над Донецком прогремели взрывы
Шесть взрывов прозвучало в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Шесть взрывов прозвучало в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы прозвучали в промежутке с 17.20 по 17.22 мск.
происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Над Донецком прогремели взрывы

Шесть взрывов прогремело над Донецком

Донецк
Донецк
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Шесть взрывов прозвучало в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы прозвучали в промежутке с 17.20 по 17.22 мск.
Специальная военная операция на Украине
 
 
