https://ria.ru/20250910/vzryv-2041021742.html
Над Донецком прогремели взрывы
Над Донецком прогремели взрывы - РИА Новости, 10.09.2025
Над Донецком прогремели взрывы
Шесть взрывов прозвучало в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:34:00+03:00
2025-09-10T17:34:00+03:00
2025-09-10T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Шесть взрывов прозвучало в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы прозвучали в промежутке с 17.20 по 17.22 мск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Над Донецком прогремели взрывы
Шесть взрывов прогремело над Донецком