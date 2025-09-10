https://ria.ru/20250910/vzryv-2040818732.html

На западе и в центре Украины прогремели взрывы

На западе и в центре Украины прогремели взрывы

В четырех украинских городах прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В четырех украинских городах прогремели взрывы, передают местные СМИ.Так, в начале ночи сообщалось о таком инциденте в Киеве. Затем в течение двух часов, звуки взрывов услышали в Ровно, Виннице и Львове. При этом в столице были как минимум две серии с трехчасовым перерывом.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

