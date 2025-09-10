https://ria.ru/20250910/vvp-2041002104.html
ВВП России сохранил положительную динамику, заявил Мишустин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на существующие вызовы, по итогам января-июля 2025 года вырос на 1,1%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Основной макроэкономический показатель - ВВП - несмотря на возникающие вызовы сохранил положительную динамику. Напомню, по итогам 7 месяцев, по оценке министерства экономического развития, он вырос на 1,1%", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
