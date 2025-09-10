Рейтинг@Mail.ru
ВВП России сохранил положительную динамику, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.09.2025
16:37 10.09.2025
ВВП России сохранил положительную динамику, заявил Мишустин
экономика
россия
михаил мишустин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на существующие вызовы, по итогам января-июля 2025 года вырос на 1,1%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Основной макроэкономический показатель - ВВП - несмотря на возникающие вызовы сохранил положительную динамику. Напомню, по итогам 7 месяцев, по оценке министерства экономического развития, он вырос на 1,1%", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
россия
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
ВВП России сохранил положительную динамику, заявил Мишустин

Мишустин: ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на вызовы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по экономическим вопросам. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВВП России сохранил положительную динамику, несмотря на существующие вызовы, по итогам января-июля 2025 года вырос на 1,1%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Основной макроэкономический показатель - ВВП - несмотря на возникающие вызовы сохранил положительную динамику. Напомню, по итогам 7 месяцев, по оценке министерства экономического развития, он вырос на 1,1%", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
