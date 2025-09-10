https://ria.ru/20250910/vsu-2041069839.html
Боец рассказал о брошенных телах солдат ВСУ в ЛНР
Боец рассказал о брошенных телах солдат ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 10.09.2025
Боец рассказал о брошенных телах солдат ВСУ в ЛНР
Огромное количество тел солдат ВСУ было брошено отступающими украинскими солдатами в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал РИА Новости командир батальона...
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 10 сен - РИА Новости. Огромное количество тел солдат ВСУ было брошено отступающими украинскими солдатами в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "Находим огромное количество тел ВСУшников, которые были при жизни не с такими тяжелыми ранениями, но побратимы их бросили, не вытаскивали. Таким образом, не сильно тяжелые "трехсотые" (раненые – ред.) перерастают в "двухсотых" (погибших – ред.). Это видно по телам, которые находят наши бойцы", - пояснил комбат. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Боец рассказал о брошенных телах солдат ВСУ в ЛНР
