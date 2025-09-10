Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о брошенных телах солдат ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 10.09.2025
22:39 10.09.2025
Боец рассказал о брошенных телах солдат ВСУ в ЛНР
в мире
россия
луганская народная республика
донбасс
валерий герасимов
вооруженные силы украины
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 10 сен - РИА Новости. Огромное количество тел солдат ВСУ было брошено отступающими украинскими солдатами в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. "Находим огромное количество тел ВСУшников, которые были при жизни не с такими тяжелыми ранениями, но побратимы их бросили, не вытаскивали. Таким образом, не сильно тяжелые "трехсотые" (раненые – ред.) перерастают в "двухсотых" (погибших – ред.). Это видно по телам, которые находят наши бойцы", - пояснил комбат. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, валерий герасимов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ. Архивное фото
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 10 сен - РИА Новости. Огромное количество тел солдат ВСУ было брошено отступающими украинскими солдатами в Серебрянском лесничестве в ЛНР, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве.
"Находим огромное количество тел ВСУшников, которые были при жизни не с такими тяжелыми ранениями, но побратимы их бросили, не вытаскивали. Таким образом, не сильно тяжелые "трехсотые" (раненые – ред.) перерастают в "двухсотых" (погибших – ред.). Это видно по телам, которые находят наши бойцы", - пояснил комбат.
ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Алаудинов рассказал о наемниках, найденных без голов в Курской области
25 марта, 13:00
 
