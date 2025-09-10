Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, как новобранцев ВСУ бросают на штурм
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 10.09.2025
Силовики рассказали, как новобранцев ВСУ бросают на штурм
Силовики рассказали, как новобранцев ВСУ бросают на штурм - РИА Новости, 10.09.2025
Силовики рассказали, как новобранцев ВСУ бросают на штурм
Новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" сразу бросают на штурм, а командиры, отправившие больше всего личного состава на убой, становятся... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" сразу бросают на штурм, а командиры, отправившие больше всего личного состава на убой, становятся "героями", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Одна из родственниц погибшего военнослужащего рассказала, что после прибытия в полк новобранцев сразу отправляют на штурм, после чего они в большинстве случаев погибают или пропадают без вести", - сказал собеседник агентства. В соцсетях командованием полка создается ложный образ лучшего подразделения, где люди становятся "героями". "На деле же, героями становятся те, кто больше всего отправил личного состава на убой, но никак не те, кто погиб или пропал на поле боя", - отметил он. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что военных 425-го полка ВСУ "Скала" расстреливают на месте за попытки покинуть боевые позиции, а за любое неповиновение командиру избивают до смерти.
Силовики рассказали, как новобранцев ВСУ бросают на штурм

Новобранцев 425-го полка ВСУ "Скала" сразу бросают на штурм, где они погибают

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" сразу бросают на штурм, а командиры, отправившие больше всего личного состава на убой, становятся "героями", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Одна из родственниц погибшего военнослужащего рассказала, что после прибытия в полк новобранцев сразу отправляют на штурм, после чего они в большинстве случаев погибают или пропадают без вести", - сказал собеседник агентства.
В соцсетях командованием полка создается ложный образ лучшего подразделения, где люди становятся "героями".
"На деле же, героями становятся те, кто больше всего отправил личного состава на убой, но никак не те, кто погиб или пропал на поле боя", - отметил он.
Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что военных 425-го полка ВСУ "Скала" расстреливают на месте за попытки покинуть боевые позиции, а за любое неповиновение командиру избивают до смерти.
