https://ria.ru/20250910/vsu-2041063067.html

Силовики рассказали, как новобранцев ВСУ бросают на штурм

Силовики рассказали, как новобранцев ВСУ бросают на штурм - РИА Новости, 10.09.2025

Силовики рассказали, как новобранцев ВСУ бросают на штурм

Новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" сразу бросают на штурм, а командиры, отправившие больше всего личного состава на убой, становятся... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T21:42:00+03:00

2025-09-10T21:42:00+03:00

2025-09-10T21:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новобранцев в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала" сразу бросают на штурм, а командиры, отправившие больше всего личного состава на убой, становятся "героями", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Одна из родственниц погибшего военнослужащего рассказала, что после прибытия в полк новобранцев сразу отправляют на штурм, после чего они в большинстве случаев погибают или пропадают без вести", - сказал собеседник агентства. В соцсетях командованием полка создается ложный образ лучшего подразделения, где люди становятся "героями". "На деле же, героями становятся те, кто больше всего отправил личного состава на убой, но никак не те, кто погиб или пропал на поле боя", - отметил он. Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что военных 425-го полка ВСУ "Скала" расстреливают на месте за попытки покинуть боевые позиции, а за любое неповиновение командиру избивают до смерти.

https://ria.ru/20250910/vsu-2040924241.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, украина