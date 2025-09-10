Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали об издевательствах украинских инструкторов - РИА Новости, 10.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 10.09.2025
Российские силовики рассказали об издевательствах украинских инструкторов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинские инструкторы в учебном центре ВСУ в Черниговской области заставили новобранцев ползти в гражданской одежде, сами при этом стреляли из автоматов и оскорбляли их, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Факты издевательства также вскрылись в одном из учебных центров Черниговской области. На этот раз с видеоподтверждением. На кадрах украинские инструктора заставляют ползти новобранцев, которые даже не успели получить военную форму. Все это сопровождается оскорблениями и выстрелами из автоматов", - сказал собеседник агентства. Он также рассказал об издевательствах над курсантами в Харьковском военном институте танковых войск, где начальник курса майор Сергей Червенко "всячески унижал курсанта, вышедшего на акцию в поддержку военнопленных с плакатом "Курск. Верните моего папу домой".
Российские силовики рассказали об издевательствах украинских инструкторов

ВСУ заставили новобранцев ползти в гражданской одежде в учебном центре

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинские инструкторы в учебном центре ВСУ в Черниговской области заставили новобранцев ползти в гражданской одежде, сами при этом стреляли из автоматов и оскорбляли их, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Факты издевательства также вскрылись в одном из учебных центров Черниговской области. На этот раз с видеоподтверждением. На кадрах украинские инструктора заставляют ползти новобранцев, которые даже не успели получить военную форму. Все это сопровождается оскорблениями и выстрелами из автоматов", - сказал собеседник агентства.
Он также рассказал об издевательствах над курсантами в Харьковском военном институте танковых войск, где начальник курса майор Сергей Червенко "всячески унижал курсанта, вышедшего на акцию в поддержку военнопленных с плакатом "Курск. Верните моего папу домой".
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
