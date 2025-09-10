Рейтинг@Mail.ru
При украинской атаке в Белгороде пострадала женщина
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 10.09.2025
При украинской атаке в Белгороде пострадала женщина
При украинской атаке в Белгороде пострадала женщина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по уточненным данным, при атаке дрона ВСУ на соцобъект в Белгороде пострадала женщина. РИА Новости, 10.09.2025
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по уточненным данным, при атаке дрона ВСУ на соцобъект в Белгороде пострадала женщина. Днем в среду глава области информировал, что беспилотник ВСУ атаковал социальный объект, в здании выбиты окна и посечён фасад. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. "Уточнённая информация о последствиях удара беспилотника по зданию социального объекта в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавшая продолжит лечение в стационаре.
При украинской атаке в Белгороде пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ на соцобъект в Белгороде

БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по уточненным данным, при атаке дрона ВСУ на соцобъект в Белгороде пострадала женщина.
Днем в среду глава области информировал, что беспилотник ВСУ атаковал социальный объект, в здании выбиты окна и посечён фасад. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Уточнённая информация о последствиях удара беспилотника по зданию социального объекта в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавшая продолжит лечение в стационаре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
