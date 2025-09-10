https://ria.ru/20250910/vsu-2041018539.html
При украинской атаке в Белгороде пострадала женщина
При украинской атаке в Белгороде пострадала женщина - РИА Новости, 10.09.2025
При украинской атаке в Белгороде пострадала женщина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по уточненным данным, при атаке дрона ВСУ на соцобъект в Белгороде пострадала женщина. РИА Новости, 10.09.2025
БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по уточненным данным, при атаке дрона ВСУ на соцобъект в Белгороде пострадала женщина. Днем в среду глава области информировал, что беспилотник ВСУ атаковал социальный объект, в здании выбиты окна и посечён фасад. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. "Уточнённая информация о последствиях удара беспилотника по зданию социального объекта в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что пострадавшая продолжит лечение в стационаре.
При украинской атаке в Белгороде пострадала женщина
