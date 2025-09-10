https://ria.ru/20250910/vsu-2041005757.html

В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, сообщает источник

10.09.2025

В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, сообщает источник

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принимавший участие во вторжении в Курскую область командир минометной батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны ВСУ подполковник Виктор Гончар ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ликвидирован командир минометной батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны ВСУ подполковник Гончар Виктор Валерьевич, позывной "Кощей", - сказал собеседник агентства. По его словам, Гончар воевал с самого начала СВО в Соледаре, Артемовске, Авдеевке, также принимал участие во вторжении в Курскую область. "Убит, предположительно, в результате удара "Герани" возле населенного пункта Битица Сумской области", - отметил он. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

