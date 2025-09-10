Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, сообщает источник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 10.09.2025
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, сообщает источник
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принимавший участие во вторжении в Курскую область командир минометной батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны ВСУ подполковник Виктор Гончар ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ликвидирован командир минометной батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны ВСУ подполковник Гончар Виктор Валерьевич, позывной "Кощей", - сказал собеседник агентства. По его словам, Гончар воевал с самого начала СВО в Соледаре, Артемовске, Авдеевке, также принимал участие во вторжении в Курскую область. "Убит, предположительно, в результате удара "Герани" возле населенного пункта Битица Сумской области", - отметил он. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, сообщает источник

В Сумской области ликвидировали командира минометной батареи ВСУ Гончаренко

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принимавший участие во вторжении в Курскую область командир минометной батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны ВСУ подполковник Виктор Гончар ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ликвидирован командир минометной батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны ВСУ подполковник Гончар Виктор Валерьевич, позывной "Кощей", - сказал собеседник агентства.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Вчера, 16:37
По его словам, Гончар воевал с самого начала СВО в Соледаре, Артемовске, Авдеевке, также принимал участие во вторжении в Курскую область.
"Убит, предположительно, в результате удара "Герани" возле населенного пункта Битица Сумской области", - отметил он.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2025
9 сентября, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
