В Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ, сообщает источник
В Сумской области ликвидировали командира минометной батареи ВСУ Гончаренко
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Принимавший участие во вторжении в Курскую область командир минометной батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны ВСУ подполковник Виктор Гончар ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ликвидирован командир минометной батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны ВСУ подполковник Гончар Виктор Валерьевич, позывной "Кощей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Гончар воевал с самого начала СВО в Соледаре, Артемовске, Авдеевке, также принимал участие во вторжении в Курскую область.
"Убит, предположительно, в результате удара "Герани" возле населенного пункта Битица Сумской области", - отметил он.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
