https://ria.ru/20250910/vsu-2041002245.html
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщило в среду Минобороны журналистам. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:37:00+03:00
2025-09-10T16:37:00+03:00
2025-09-10T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщило в среду Минобороны журналистам. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении министерства. В российском МО уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
https://ria.ru/20250910/udar-2040972797.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ