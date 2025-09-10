https://ria.ru/20250910/vsu-2041002245.html

Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025

Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщило в среду Минобороны журналистам. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T16:37:00+03:00

2025-09-10T16:37:00+03:00

2025-09-10T16:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщило в среду Минобороны журналистам. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении министерства. В российском МО уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

https://ria.ru/20250910/udar-2040972797.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, су-34