Рейтинг@Mail.ru
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/vsu-2041002245.html
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщило в среду Минобороны журналистам. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:37:00+03:00
2025-09-10T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщило в среду Минобороны журналистам. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении министерства. В российском МО уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
https://ria.ru/20250910/udar-2040972797.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Юг" нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ, сообщило в среду Минобороны журналистам.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар личному составу и пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении министерства.
В российском МО уточнили, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Вчера, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала