ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий "Днепра"

2025-09-10T16:01:00+03:00

2025-09-10T16:01:00+03:00

2025-09-10T16:07:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Марьевка Запорожской области, Токаревка и Ольговка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих и 14 автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

