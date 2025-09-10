https://ria.ru/20250910/vsu-2040991415.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий "Днепра"
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Марьевка Запорожской области, Токаревка и Ольговка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих и 14 автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
