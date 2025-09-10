Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 10.09.2025 (обновлено: 16:07 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/vsu-2040991415.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 10.09.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:01:00+03:00
2025-09-10T16:07:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Марьевка Запорожской области, Токаревка и Ольговка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих и 14 автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250910/vs-2040975804.html
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий "Днепра"

МО: ВСУ за сутки потеряли свыше 65 военных в зоне действий группировки "Днепр"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 65 боевиков ВСУ, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степногорск, Марьевка Запорожской области, Токаревка и Ольговка Херсонской области. Потери противника составили свыше 65 военнослужащих и 14 автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Реактивная система залпового огня Ураган подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала