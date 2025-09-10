https://ria.ru/20250910/vsu-2040987443.html

ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 10.09.2025

ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера" за сутки

Киев за сутки потерял до 170 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 170 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки, Дергачи, Жовтневое и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

