ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 10.09.2025
ВСУ потеряли до 170 военных в зоне действий "Севера" за сутки
Киев за сутки потерял до 170 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:55:00+03:00
2025-09-10T15:55:00+03:00
2025-09-10T15:59:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 170 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Хотень, Юнаковка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ивашки, Дергачи, Жовтневое и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
