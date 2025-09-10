https://ria.ru/20250910/vsu-2040924241.html
В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района
В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района
2025-09-10T13:24:00+03:00
2025-09-10T13:24:00+03:00
2025-09-10T13:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
изюм (город)
харьковская область
вооруженные силы украины
изюм (город)
харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Изюм (город), Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района
Фомичевский: ВСУ занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украинские военные занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия, в городе царят беспорядок и разбой, сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский.
"Российская армия продвигается на купянско-изюмском направлении. В связи с этим в город привозят новых украинских солдат, которые заселяются в дома мирных граждан", - цитирует слова Фомичевского администрация Харьковской области в своем Telegram-канале.
Глава района привел в пример историю местной жительницы, которая с дочкой пришла с продуктами из магазина и обнаружила, что в квартиру вломились украинские боевики, а в ответ на возмущения они предложили женщине погостить у родственников.
"Подобные случаи происходят в Изюме регулярно. В городе царят беспорядок, разбой и безнаказанность", - добавил Фомичевский.