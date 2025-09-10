https://ria.ru/20250910/vsu-2040924241.html

В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района

В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района - РИА Новости, 10.09.2025

В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района

Украинские военные занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия, в городе царят беспорядок и разбой, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T13:24:00+03:00

2025-09-10T13:24:00+03:00

2025-09-10T13:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

изюм (город)

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976713810_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f67949fc4af659c59fa41878916ff835.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украинские военные занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия, в городе царят беспорядок и разбой, сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский. "Российская армия продвигается на купянско-изюмском направлении. В связи с этим в город привозят новых украинских солдат, которые заселяются в дома мирных граждан", - цитирует слова Фомичевского администрация Харьковской области в своем Telegram-канале. Глава района привел в пример историю местной жительницы, которая с дочкой пришла с продуктами из магазина и обнаружила, что в квартиру вломились украинские боевики, а в ответ на возмущения они предложили женщине погостить у родственников. "Подобные случаи происходят в Изюме регулярно. В городе царят беспорядок, разбой и безнаказанность", - добавил Фомичевский.

https://ria.ru/20250910/bpl-2040863830.html

изюм (город)

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

изюм (город), харьковская область, вооруженные силы украины