В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 10.09.2025
В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района
В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района - РИА Новости, 10.09.2025
В Изюме царит беспорядок из-за ВСУ, рассказал глава района
Украинские военные занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия, в городе царят беспорядок и разбой, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
изюм (город)
харьковская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украинские военные занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия, в городе царят беспорядок и разбой, сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский. "Российская армия продвигается на купянско-изюмском направлении. В связи с этим в город привозят новых украинских солдат, которые заселяются в дома мирных граждан", - цитирует слова Фомичевского администрация Харьковской области в своем Telegram-канале. Глава района привел в пример историю местной жительницы, которая с дочкой пришла с продуктами из магазина и обнаружила, что в квартиру вломились украинские боевики, а в ответ на возмущения они предложили женщине погостить у родственников. "Подобные случаи происходят в Изюме регулярно. В городе царят беспорядок, разбой и безнаказанность", - добавил Фомичевский.
изюм (город)
харьковская область
изюм (город), харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Изюм (город), Харьковская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украинские военные занимают дома жителей харьковского Изюма без их согласия, в городе царят беспорядок и разбой, сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский.
"Российская армия продвигается на купянско-изюмском направлении. В связи с этим в город привозят новых украинских солдат, которые заселяются в дома мирных граждан", - цитирует слова Фомичевского администрация Харьковской области в своем Telegram-канале.
Глава района привел в пример историю местной жительницы, которая с дочкой пришла с продуктами из магазина и обнаружила, что в квартиру вломились украинские боевики, а в ответ на возмущения они предложили женщине погостить у родственников.
"Подобные случаи происходят в Изюме регулярно. В городе царят беспорядок, разбой и безнаказанность", - добавил Фомичевский.
Специальная военная операция на УкраинеИзюм (город)Харьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
