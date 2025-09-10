ВС России нанесли удары по логистическому узлу ВСУ в Одесской области
В Одесской области поразили логистический узел ВСУ с военными грузами
© AP Photo / Leo Correa
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Российские войска ударили по крупному логистическому узлу ВСУ с военными грузами в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вилково — город на Дунае, через реку — Румыния, от которой идут постоянные военные грузы на паромах. Вертолетная площадка отнюдь не пустует. По сообщениям местных жителей, не менее десятка вертолетов постоянно на дежурстве. На турбазах, например "Пеликан", располагаются румынские военные. А также проводятся тренировки украинского спецназа и диверсантов. Судоремонтный завод с плавучим доком пару месяцев назад получил партию хорошего и дорогого оборудования. По словам местных, там шло изготовление БЭКов. <...> Накрыли их капитально", — сказал он.
Лебедев уточнил, что бойцы также атаковали бывшую исправительную колонию №141, ставшую тренировочным лагерем для ВСУ, и завод прессовых узлов — он изготавливает детали БПЛА. По его словам, фиксировалась продолжительная вторичная детонация.
"На данный момент парамедики с румынской стороны откапывают тех, кто, может быть, выжил, и перевозят в Румынию. Предварительно, на одном из паромов вывезли около 50 мешков с останками", — добавил собеседник агентства.
По данным украинских СМИ, ночью взрывы также прогремели в Киеве, Львове, Виннице, Ровно, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Власти Винницкой области сообщали, что повреждены промышленные объекты.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
