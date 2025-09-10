https://ria.ru/20250910/vsu-2040826906.html
ВСУ испытывают проблемы с ротацией на Константиновском направлении
2025-09-10T05:30:00+03:00
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 10 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и ротацией личного состава на константиновском направлении из-за регулярных ударов российских расчетов БПЛА по маршрутам украинской логистики, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Вестер". "Уменьшилась плотность артиллерии противника. Скорее всего, из-за отсутствия ресурса по снарядам. Из способствующих этому факторов является то, что мы хорошо залетаем вглубь (обороны ВСУ - ред.) на птичках (беспилотниках - ред.), перекрываем точки подвоза и подбиваем их", - сказал "Вестер". По его словам, "с ротацией личного состава у ВСУ такая же история". Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
