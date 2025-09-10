Рейтинг@Mail.ru
ВСУ испытывают проблемы с ротацией на Константиновском направлении - РИА Новости, 10.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 10.09.2025 (обновлено: 05:37 10.09.2025)
ВСУ испытывают проблемы с ротацией на Константиновском направлении
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 10 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и ротацией личного состава на константиновском направлении из-за регулярных ударов российских расчетов БПЛА по маршрутам украинской логистики, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Вестер". "Уменьшилась плотность артиллерии противника. Скорее всего, из-за отсутствия ресурса по снарядам. Из способствующих этому факторов является то, что мы хорошо залетаем вглубь (обороны ВСУ - ред.) на птичках (беспилотниках - ред.), перекрываем точки подвоза и подбиваем их", - сказал "Вестер". По его словам, "с ротацией личного состава у ВСУ такая же история". Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 10 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и ротацией личного состава на константиновском направлении из-за регулярных ударов российских расчетов БПЛА по маршрутам украинской логистики, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Вестер".
"Уменьшилась плотность артиллерии противника. Скорее всего, из-за отсутствия ресурса по снарядам. Из способствующих этому факторов является то, что мы хорошо залетаем вглубь (обороны ВСУ - ред.) на птичках (беспилотниках - ред.), перекрываем точки подвоза и подбиваем их", - сказал "Вестер".
По его словам, "с ротацией личного состава у ВСУ такая же история".
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
