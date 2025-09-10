https://ria.ru/20250910/vsu-2040826906.html

ВСУ испытывают проблемы с ротацией на Константиновском направлении

ВСУ испытывают проблемы с ротацией на Константиновском направлении - РИА Новости, 10.09.2025

ВСУ испытывают проблемы с ротацией на Константиновском направлении

ВСУ испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и ротацией личного состава на константиновском направлении из-за регулярных ударов российских расчетов БПЛА по... РИА Новости, 10.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

вооруженные силы украины

вестер

вооруженные силы рф

ПОПАСНАЯ (ЛНР), 10 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают проблемы с подвозом боеприпасов и ротацией личного состава на константиновском направлении из-за регулярных ударов российских расчетов БПЛА по маршрутам украинской логистики, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Вестер". "Уменьшилась плотность артиллерии противника. Скорее всего, из-за отсутствия ресурса по снарядам. Из способствующих этому факторов является то, что мы хорошо залетаем вглубь (обороны ВСУ - ред.) на птичках (беспилотниках - ред.), перекрываем точки подвоза и подбиваем их", - сказал "Вестер". По его словам, "с ротацией личного состава у ВСУ такая же история". Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.

