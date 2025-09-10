https://ria.ru/20250910/vsu-2040820371.html
Приговоренный в России заочно британский наемник Гуд воюет за ВСУ в ДНР
Приговоренный в России заочно британский наемник Гуд воюет за ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.09.2025
Приговоренный в России заочно британский наемник Гуд воюет за ВСУ в ДНР
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд позирует на фоне погибших и утверждает, что сейчас воюет за ВСУ в ДНР, выяснило РИА Новости. Верховный суд ДНР в конце марта заочно приговорил Гуда к 14 годам колонии строгого режима. По данным следствия, с марта 2022 по январь 2025 года Гуд в качестве наемника прибыл на территорию Украины, где вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Позже он перешел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ, где принимал участие в боевых действиях на территории ДНР против военнослужащих российской армии. В конце лета этого года Гуд написал в социальной сети Instagram* о том, что вновь решил воевать в рядах ВСУ, и выложил несколько видео с украинскими военными. К последней публикации на странице от 7 сентября он прикрепил фото, на котором он сидит рядом с телом убитого и улыбается. "Я пишу это и показываю это фото, потому что это реальная жизнь. Это настоящая жизнь", - написал наемник в посте к фотографии. В этой же публикации Гуд сообщил, что все его друзья мертвы, и что он не собирается возвращаться домой. В комментариях к своему посту наемник написал, что находится в ДНР. Еще одна его публикация на прошлой неделе также сопровождается фотографией на фоне тел погибших. Ранее РИА Новости уже публиковало выдержки из постов Гуда в социальных сетях, в которых он признавался в агрессивном поведении и в том, что он просто "любит убивать", скучает по убийствам и по тем временам, когда он "глядя на любого человека, видел смерть и кровь". Самые кровопролитные бои на Украине он называл лучшими моментами своей жизни. После публикации РИА Новости наемник ограничивал доступ к своим страницам в соцсетях. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
