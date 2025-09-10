Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 10.09.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и минометные расчеты украинских войск на константиновском...
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и минометные расчеты украинских войск на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российском оборонном ведомстве. "В лесном массиве в районе населенного пункта Бересток операторами беспилотников был обнаружен пункт управления БПЛА противника, откуда осуществлялись запуски и управление дронами. Координаты незамедлительно были переданы артиллерийскому расчету, после чего ударом 152-миллиметрового управляемого снаряда "Краснополь" цель уничтожена", - рассказали в ведомстве. Кроме того, расчеты ударных беспилотников "Южной" группировки выявили позицию минометов ВСУ калибров 82 миллиметра и 120 миллиметров в районе населенного пункта Плещеевка и уничтожили ее с применением FPV-дронов.
донецкая народная республика
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили пункт управления дронами и минометы ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и минометные расчеты украинских войск на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российском оборонном ведомстве.
"В лесном массиве в районе населенного пункта Бересток операторами беспилотников был обнаружен пункт управления БПЛА противника, откуда осуществлялись запуски и управление дронами. Координаты незамедлительно были переданы артиллерийскому расчету, после чего ударом 152-миллиметрового управляемого снаряда "Краснополь" цель уничтожена", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, расчеты ударных беспилотников "Южной" группировки выявили позицию минометов ВСУ калибров 82 миллиметра и 120 миллиметров в районе населенного пункта Плещеевка и уничтожили ее с применением FPV-дронов.
