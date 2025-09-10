https://ria.ru/20250910/vsu--2040843010.html
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР
Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и минометные расчеты украинских войск на константиновском...
2025-09-10T09:06:00+03:00
2025-09-10T09:06:00+03:00
2025-09-10T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и минометные расчеты украинских войск на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российском оборонном ведомстве. "В лесном массиве в районе населенного пункта Бересток операторами беспилотников был обнаружен пункт управления БПЛА противника, откуда осуществлялись запуски и управление дронами. Координаты незамедлительно были переданы артиллерийскому расчету, после чего ударом 152-миллиметрового управляемого снаряда "Краснополь" цель уничтожена", - рассказали в ведомстве. Кроме того, расчеты ударных беспилотников "Южной" группировки выявили позицию минометов ВСУ калибров 82 миллиметра и 120 миллиметров в районе населенного пункта Плещеевка и уничтожили ее с применением FPV-дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
