ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.09.2025

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в ДНР

Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и минометные расчеты украинских войск на константиновском... РИА Новости, 10.09.2025

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск выявили и уничтожили пункт управления беспилотниками и минометные расчеты украинских войск на константиновском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российском оборонном ведомстве. "В лесном массиве в районе населенного пункта Бересток операторами беспилотников был обнаружен пункт управления БПЛА противника, откуда осуществлялись запуски и управление дронами. Координаты незамедлительно были переданы артиллерийскому расчету, после чего ударом 152-миллиметрового управляемого снаряда "Краснополь" цель уничтожена", - рассказали в ведомстве. Кроме того, расчеты ударных беспилотников "Южной" группировки выявили позицию минометов ВСУ калибров 82 миллиметра и 120 миллиметров в районе населенного пункта Плещеевка и уничтожили ее с применением FPV-дронов.

донецкая народная республика

2025

