Путин встретится с губернатором Смоленской области

2025-09-10T13:55:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня идут обычные встречи, рабочие, главы государства. Одна из них будет с губернатором Смоленской области Василием Анохиным", - сказал Песков журналистам.

