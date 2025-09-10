https://ria.ru/20250910/vs-2040975804.html
ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ
ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ
Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод, где украинские специалисты ремонтировали... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:11:00+03:00
2025-09-10T15:11:00+03:00
2025-09-10T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
львов
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792737540_0:286:2723:1818_1920x0_80_0_0_9a171a2be103c28143623829fc9b9094.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод, где украинские специалисты ремонтировали бронетехнику, производили беспилотники и ремонтировали самолеты, сообщает Минобороны РФ. Массированный удар был нанесен в ночь на среду по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. "На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха Львовского бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250424/svo-2013151808.html
россия
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792737540_0:224:2431:2048_1920x0_80_0_0_56ac191fad9321c07a59f3ae854a247d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, львов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ
Минобороны сообщило о поражении Львовского бронетанкового завода ВСУ