ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 10.09.2025
ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ
ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод, где украинские специалисты ремонтировали бронетехнику, производили беспилотники и ремонтировали самолеты, сообщает Минобороны РФ. Массированный удар был нанесен в ночь на среду по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. "На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха Львовского бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - говорится в сообщении.
Реактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод, где украинские специалисты ремонтировали бронетехнику, производили беспилотники и ремонтировали самолеты, сообщает Минобороны РФ.
Массированный удар был нанесен в ночь на среду по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове.
"На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха Львовского бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - говорится в сообщении.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
24 апреля, 12:10
 
