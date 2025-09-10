https://ria.ru/20250910/vs-2040975804.html

ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ

ВС России поразили Львовский бронетанковый завод и авиазавод ВСУ

2025-09-10T15:11:00+03:00

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе массированного удара поразили Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод, где украинские специалисты ремонтировали бронетехнику, производили беспилотники и ремонтировали самолеты, сообщает Минобороны РФ. Массированный удар был нанесен в ночь на среду по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. "На южной и юго-западной окраинах города Львов поражены цеха Львовского бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт и модернизация бронетанковой техники, а также Львовского авиазавода "ЛДАРЗ", где производились беспилотные летательные аппараты большой дальности и выполнялся ремонт боевых самолетов ВСУ", - говорится в сообщении.

