Врач рассказал о последствиях острого недоедания в Газе

ГАЗА, 10 сен - РИА Новости. Дети, страдающие от острого недоедания в секторе Газа, рискуют получить серьезные хронические проблемы со здоровьем, рассказал РИА Новости глава детской больницы в медицинском комплексе "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Ахмед аль-Фарра. "Дети, страдающие от недоедания, подвергаются риску развития хронических симптомов, вызванных этим заболеванием, включая депрессию и проблемы с взаимодействием с окружающими, а также когнитивные нарушения, низкую успеваемость в учебе и науках, задержку роста и полового созревания", - сказал палестинский врач. По его словам, в минувшем августе от недоедания погибли 185 человек, что стало самым высоким показателем с начала острой фазы конфликта с Израилем. При этом в больницах остаются 43 ребенка с тяжелой формой недоедания. Собеседник агентства добавил, что от острого недоедания также страдают беременные женщины. "В секторе Газа 55 000 беременных женщин страдают от недоедания, 70% из них сталкиваются с анемией - заболеванием, вызванным дефицитом железа", - пояснил аль-Фарра. По последним данным палестинского минздрава, из-за проблем со здоровьем, вызванных недоеданием, скончались 399 человек, в том числе 140 детей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации продовольственной безопасности (IPC). По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.

