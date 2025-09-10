https://ria.ru/20250910/volonter-2041023288.html
Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца"
ТУЛА, 10 сен – РИА Новости. Волонтер, директор центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, Роберт Сулейманов рассказал РИА Новости, что внесение его в скандально известную украинскую базу "Миротворец" было ожидаемо. Ранее РИА Новости сообщало, что персональные данные Роберта Сулейманова, чья организация занимается сбором средств на нужды бойцов СВО, были опубликованы на сайте "Миротворца". Его обвинили в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. "Не отслеживаю подобную информацию из-за нехватки свободного времени, так как наша команда неравнодушных граждан активно занята волонтерской деятельностью. Это (внесение в базу "Миротворца" - ред.) ожидаемо, и это означает, что наша большая команда #СвоихНеБросаем все делает правильно", - сказал Сулейманов. Также волонтер ответил на украинские обвинения в финансировании изменения границ Украины. По его словам, граждане Украины сами определили свои границы на референдумах. Сам же Сулейманов относится к народу Украины как к братскому, ведь "этому учили с детства". "Когда гибнут истинные защитники Украины, герои своего народа, мне искренне жаль, что администрация Украины, управляемая Западом, довела до военного столкновения два братских народа. Хочу подчеркнуть, мы не воюем с украинцами, а идёт специальная военная операция именно против нацистов, которыми управляет Запад в своих интересах, что подтверждается поддержкой, поставкой оружия и военных-наемников", - сообщил директор ЦСС "Своих Не Бросаем". Роберт Сулейманов отметил, что ущерба от внесения его в базу "Миротворца" для организации нет. Волонтеры продолжат заниматься помощью участникам СВО до победы. "У нас сложилась лучшая команда волонтёров, которые уже четвёртый год помогают, и их количество растёт. Мы не имеем права расслабляться, пока наши герои на фронте жертвуют своими жизнями ради нас", - подчеркнул Сулейманов.
