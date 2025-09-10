Рейтинг@Mail.ru
Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца" - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/volonter-2041023288.html
Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца"
Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца" - РИА Новости, 10.09.2025
Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца"
Волонтер, директор центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, Роберт Сулейманов рассказал РИА Новости, что внесение его в скандально... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:39:00+03:00
2025-09-10T17:39:00+03:00
украина
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:221:922:740_1920x0_80_0_0_b0e7e7e88f2eb46117a11b9b89c6fc32.jpg
ТУЛА, 10 сен – РИА Новости. Волонтер, директор центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, Роберт Сулейманов рассказал РИА Новости, что внесение его в скандально известную украинскую базу "Миротворец" было ожидаемо. Ранее РИА Новости сообщало, что персональные данные Роберта Сулейманова, чья организация занимается сбором средств на нужды бойцов СВО, были опубликованы на сайте "Миротворца". Его обвинили в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. "Не отслеживаю подобную информацию из-за нехватки свободного времени, так как наша команда неравнодушных граждан активно занята волонтерской деятельностью. Это (внесение в базу "Миротворца" - ред.) ожидаемо, и это означает, что наша большая команда #СвоихНеБросаем все делает правильно", - сказал Сулейманов. Также волонтер ответил на украинские обвинения в финансировании изменения границ Украины. По его словам, граждане Украины сами определили свои границы на референдумах. Сам же Сулейманов относится к народу Украины как к братскому, ведь "этому учили с детства". "Когда гибнут истинные защитники Украины, герои своего народа, мне искренне жаль, что администрация Украины, управляемая Западом, довела до военного столкновения два братских народа. Хочу подчеркнуть, мы не воюем с украинцами, а идёт специальная военная операция именно против нацистов, которыми управляет Запад в своих интересах, что подтверждается поддержкой, поставкой оружия и военных-наемников", - сообщил директор ЦСС "Своих Не Бросаем". Роберт Сулейманов отметил, что ущерба от внесения его в базу "Миротворца" для организации нет. Волонтеры продолжат заниматься помощью участникам СВО до победы. "У нас сложилась лучшая команда волонтёров, которые уже четвёртый год помогают, и их количество растёт. Мы не имеем права расслабляться, пока наши герои на фронте жертвуют своими жизнями ради нас", - подчеркнул Сулейманов.
https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html
https://ria.ru/20250612/efremov-2022436033.html
украина
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:135:922:827_1920x0_80_0_0_c7343e3efbc60f7f75633400884223e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, тульская область
Украина, Тульская область
Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца"

Волонтер Сулейманов: внесение в базу «Миротворца» было ожидаемо

CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 10 сен – РИА Новости. Волонтер, директор центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, Роберт Сулейманов рассказал РИА Новости, что внесение его в скандально известную украинскую базу "Миротворец" было ожидаемо.
Ранее РИА Новости сообщало, что персональные данные Роберта Сулейманова, чья организация занимается сбором средств на нужды бойцов СВО, были опубликованы на сайте "Миротворца". Его обвинили в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Можно порешать": офицер ВСУ рассказал о работе базы "Миротворец"
10 ноября 2024, 10:33
"Не отслеживаю подобную информацию из-за нехватки свободного времени, так как наша команда неравнодушных граждан активно занята волонтерской деятельностью. Это (внесение в базу "Миротворца" - ред.) ожидаемо, и это означает, что наша большая команда #СвоихНеБросаем все делает правильно", - сказал Сулейманов.
Также волонтер ответил на украинские обвинения в финансировании изменения границ Украины. По его словам, граждане Украины сами определили свои границы на референдумах. Сам же Сулейманов относится к народу Украины как к братскому, ведь "этому учили с детства".
"Когда гибнут истинные защитники Украины, герои своего народа, мне искренне жаль, что администрация Украины, управляемая Западом, довела до военного столкновения два братских народа. Хочу подчеркнуть, мы не воюем с украинцами, а идёт специальная военная операция именно против нацистов, которыми управляет Запад в своих интересах, что подтверждается поддержкой, поставкой оружия и военных-наемников", - сообщил директор ЦСС "Своих Не Бросаем".
Роберт Сулейманов отметил, что ущерба от внесения его в базу "Миротворца" для организации нет. Волонтеры продолжат заниматься помощью участникам СВО до победы.
"У нас сложилась лучшая команда волонтёров, которые уже четвёртый год помогают, и их количество растёт. Мы не имеем права расслабляться, пока наши герои на фронте жертвуют своими жизнями ради нас", - подчеркнул Сулейманов.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Ефремов попал в базу данных сайта "Миротворец"
12 июня, 09:39
 
УкраинаТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала