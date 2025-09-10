https://ria.ru/20250910/volonter-2041023288.html

Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца"

Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца" - РИА Новости, 10.09.2025

Сулейманов отреагировал на попадание в базу "Миротворца"

Волонтер, директор центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, Роберт Сулейманов рассказал РИА Новости, что внесение его в скандально... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:39:00+03:00

2025-09-10T17:39:00+03:00

2025-09-10T17:39:00+03:00

украина

тульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150665/41/1506654123_0:221:922:740_1920x0_80_0_0_b0e7e7e88f2eb46117a11b9b89c6fc32.jpg

ТУЛА, 10 сен – РИА Новости. Волонтер, директор центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области, Роберт Сулейманов рассказал РИА Новости, что внесение его в скандально известную украинскую базу "Миротворец" было ожидаемо. Ранее РИА Новости сообщало, что персональные данные Роберта Сулейманова, чья организация занимается сбором средств на нужды бойцов СВО, были опубликованы на сайте "Миротворца". Его обвинили в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. "Не отслеживаю подобную информацию из-за нехватки свободного времени, так как наша команда неравнодушных граждан активно занята волонтерской деятельностью. Это (внесение в базу "Миротворца" - ред.) ожидаемо, и это означает, что наша большая команда #СвоихНеБросаем все делает правильно", - сказал Сулейманов. Также волонтер ответил на украинские обвинения в финансировании изменения границ Украины. По его словам, граждане Украины сами определили свои границы на референдумах. Сам же Сулейманов относится к народу Украины как к братскому, ведь "этому учили с детства". "Когда гибнут истинные защитники Украины, герои своего народа, мне искренне жаль, что администрация Украины, управляемая Западом, довела до военного столкновения два братских народа. Хочу подчеркнуть, мы не воюем с украинцами, а идёт специальная военная операция именно против нацистов, которыми управляет Запад в своих интересах, что подтверждается поддержкой, поставкой оружия и военных-наемников", - сообщил директор ЦСС "Своих Не Бросаем". Роберт Сулейманов отметил, что ущерба от внесения его в базу "Миротворца" для организации нет. Волонтеры продолжат заниматься помощью участникам СВО до победы. "У нас сложилась лучшая команда волонтёров, которые уже четвёртый год помогают, и их количество растёт. Мы не имеем права расслабляться, пока наши герои на фронте жертвуют своими жизнями ради нас", - подчеркнул Сулейманов.

https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html

https://ria.ru/20250612/efremov-2022436033.html

украина

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, тульская область