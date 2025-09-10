https://ria.ru/20250910/volonter-2040850284.html

Основателя движения "Своих Не Бросаем" внесли в базу "Миротворца"

ТУЛА, 10 сен – РИА Новости. Волонтер, директор центра социального содействия "Своих Не Бросаем" Тульской области Роберт Сулейманов внесен в скандально известную украинскую базу "Миротворец", его персональные данные опубликованы на сайте базы, выяснило РИА Новости. Сулейманова, как указано на сайте, обвиняют в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. В базу его внесло управление службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования". По данным из открытых источников, центр социального содействия "Своих Не Бросаем" Сулейманов зарегистрировал в ноябре 2023 года. Организация занимается сбором средств на нужды бойцов специальной военной операции на Украине. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

