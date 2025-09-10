https://ria.ru/20250910/vojska-2040811828.html

Украинские войска за сутки три раза обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на докучаевском направлении. Одна вооруженная атака- на донецком направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено десять боеприпасов. Поступили сведения о ранении одного мирного жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 28 обстрелов.

