ВС России нанесли удар по предприятиям, где производили технику ВСУ

ВС России нанесли удар по предприятиям, где производили технику ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025

ВС России нанесли удар по предприятиям, где производили технику ВСУ

Массированный удар российских войск был нанесен по украинским предприятиям, где производили и ремонтировали бронетанковую и авиационную технику, заявили в... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T15:15:00+03:00

2025-09-10T15:15:00+03:00

2025-09-10T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

хмельницкий (город)

житомирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Массированный удар российских войск был нанесен по украинским предприятиям, где производили и ремонтировали бронетанковую и авиационную технику, заявили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове."На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

2025

