ВС России нанесли удар по предприятиям, где производили технику ВСУ
ВС России нанесли удар по предприятиям, где производили технику ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России нанесли удар по предприятиям, где производили технику ВСУ
Массированный удар российских войск был нанесен по украинским предприятиям, где производили и ремонтировали бронетанковую и авиационную технику, заявили в... РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкий (город)
житомирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Массированный удар российских войск был нанесен по украинским предприятиям, где производили и ремонтировали бронетанковую и авиационную технику, заявили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове."На данных предприятиях украинского ВПК осуществлялось производство и ремонт бронетанковой и авиационной техники ВСУ, выпуск двигателей и электронных комплектующих к ним, а также беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
украина
хмельницкий (город)
житомирская область
2025
